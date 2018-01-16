Bakan Fakıbaba çoban abası giydi, kuzuları besledi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Yavuzeli ilçesinde 400 çiftçiye 200 ton koyun süt yemi dağıtım törenine katıldı. Bakan Fakıbaba, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin’in kendisine hediye ettiği Çoban abasını giyerek tören alanında bulunan koyun ve kuzuları dağıtılan yemle besledi. Bakan daha sonra çiftçilere temsili olarak yem dağıtımı gerçekleştirdi. Fakıbaba, daha sonra Yavuzeli Tarım İlçe Müdürlüğü hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÖZALTI TORBALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Fakıbaba, AK Parti iktidarının büyük bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gözaltı torbalarına dikkat çekti. Bakan olmadan önce göz torbalarının neden şişkin olduğunu çok merak ettiğini belirten Fakıbaba, "Bakanlık olarak, hükümet olarak da hiç ayrım yapmadan, tüm vatandaşlarımızın refah seviyesini nasıl arttırabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz yani Cumhurbaşkanımızı görseniz, gece gündüz bakıyorsunuz ki gözlerinin altında torbalar var. Eskiden bakan olmadan önce derdim ki, ’devamlı bu torbalar var, nedir bu.’ Çünkü kendisi uyumuyor. Devamlı böyle. Cumhurbaşkanımızın, ’Benim bir bakanım 24 saatte 48 saat çalışamıyorsa, o bakan başarılı olamaz’ diye bir sözü vardır. Gerçekten biz ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hep birlikte daha güzel günler bizleri bekliyor" dedi.

"TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ ÇOK İYİ"

Fakıbaba, Türkiye’nin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, "Türkiye’nin geleceğine baktığımda emin olun, geleceğimiz çok iyi. 15 yıl öncede Gaziantep’e geliyordum, şimdi de geliyorum. Arada çok fark var. Mutlaka sıkıntılarımız vardır, bardağın boş yönü mutlaka vardır. Dolu yönlerini de sizler göreceksiniz. Bizim görevimiz de o boşluğu kapatmak olacaktır. Bizler gece gündüz İnşallah problemleri tek tek halledeceğiz. Hallediyoruz da Allah’a çok şükürler olsun. 15 yıl önceki Türkiye ile şimdiki arasında dağlar kadar fark olduğunu yollara bakıyorsunuz, çevreye bakıyorsunuz, insanların toprağa bakışına bakıyorsunuz, işletmelere bakıyorsunuz, görebiliyorsunuz" dedi.

“AK PARTİ YEREL YÖNETİMLERDE YENİ BİR VİZYON GETİRDİ”

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti iktidarlarının yerel yönetimlerde yeni bir vizyon getirdiğine de dikkat çekerek, "Belediye başkanlığı deyince önceden, kaldırıp, çöpü toplama, temizleme, ağaç dikme, peyzaj, şehir düzeltme, tabelaları düzeltme, genel olarak görev buydu. AK Parti öyle bir vizyon getirdi ki yerel yönetime, belediye başkanlarına, ’sadece senin işin yol yapmak, kaldırım yapmak değil, totaliyle halkının refah seviyesini yükselteceksin. Halkın ne iş yapıyorsa, ticaretini, çiftçilik yapıyorsan üretimini arttıracaksın’ dedi. Bu bağlamda 4 yıldan beri sayın başkanım yem desteği veriyor" ifadelerini kullandı.

FAKIBABA’DAN ÇİFTÇİLERE "TAKIM ARKADAŞIM" HİTABI

Fakıbaba, konuşmasında çiftçilere ise "takım arkadaşlarım" diye hitap ederek, "Benim çiftçi arkadaşlarım gerçek takım arkadaşlarım. Sayın başkanım kusura bakma, onlar benim gerçek takım arkadaşlarım. Onlar olmasa ben hiç olmam. Türkiye olmaz. Onlar olmasa hepimiz aç kalırız. Yediğimiz her lokmada sizin o nasırlı ellerimizin desteği var. çok büyük minnettarlık duyuyoruz. AK Partimizin bakanı olarak, üreticimizin, çiftçimizin, üreten insanın yanındayız. Hiç kuşkumuz olmasın. Bütün desteklerinizle yanınızdayız. Antep güzel bir model olmuş. Bütün Türkiye’de en iyi şekilde temsil edeceğimize de inanıyorum. Türkiye’de model olarak çıkacağına da inanıyorum" diye konuştu.