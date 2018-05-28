Bakan Fakıbaba: 'Cumhurbaşkanı adayı olmak ciddi bir olaydır'

Şanlıurfa’da kurulacak olan hayvan borsasının imza protokol töreninde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Başkanı Kemal Kılıçldaroğlu'na ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye, "Arkadaşlar devleti yönetmek ciddi bir olaydır, muhalefet lideri olmak ciddi bir olaydır, cumhurbaşkanı adayı olmak ciddi bir olaydır. Siz bir kere desteklemeler nedir nasıldır bunları bileceksiniz, öğreneceksiniz ve halkın karşısına öyle çıkacaksınız" dedi.

Tarım ve hayvancılıkta önde gelen iller arasında yer alan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Hayvan Borsası kurulması için bir protokol imzalandı. İmza protokol törenine katılan Bakan Fakıbaba, borsanın hayırlı olmasını dileyerek, beraberindeki heyetle birlikte protokole imza attı. Bakan Fakıbaba, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında 'Fakıbaba bir şey bilmiyor, bu işten anlamıyor' diye eleştiri yaptığını aktararak, "Sayın Kılıçdaroğlu'na da bakıyorum, Fakıbaba bu işten anlamıyor, bilmiyor, etmiyor, bazı laflar söylüyor. Bir ana muhalefet partisi olarak her zaman saygı duyarız. Muhalefete de saygı duyarız. Cumhurbaşkanı adaylarına da saygı duyarız ama benim söylemek istediğim bir şey var. Lütfen Sayın Kılıçdaroğlu bir şeyi konuşurken bilerek konuşmak lazım. Etrafınızdaki adamlar size yanlış bilgi veriyor. Sizde vatandaşın önünde bir ana muhalefet partisinin lideri olarak kalkıp tarım bakanını suçluyorsunuz. İnanın doğru değil ve lütfen konuştuğunuzda mutlaka ve mutlaka etrafınızdakilere inanmayın. Açın bakın destekler nedir, biz tarıma, ürüne destek veriyoruz. Yoksa deponun yarısı sizden, yarısı bizden demiyoruz” dedi.

Bakan Fakıbaba, “Biz ürün üretirken buğdayda 6 litre, ayçiçeğinde 7 litre, patates ve mısırda 10 litre, pamukta ve pirinçte 20 litre, bunu bilim adamları hesap etmişler ve bilim adamları diyorlar ki bir dönüm pirinçte ya da pamukta 20 litre mazot gider. Biz de diyoruz ki o mazotun yarısı bizden, yarısı üreticiden. Eğer sen gerçekten yakıtı traktörlere vereceksen, o zaman vatandaşın, garibanın arabası da var, ona da ver” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanı adayı olmak ciddi bir olaydır”

Bakan Fakıbaba, CHP Başkanı Kemal Kılıçldaroğlu'na ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik, "Arkadaşlar devleti yönetmek ciddi bir olaydır, muhalefet lideri olmak ciddi bir olaydır, cumhurbaşkanı adayı olmak ciddi bir olaydır. Siz bir kere desteklemeler nedir, nasıldır bunları bileceksiniz, öğreneceksiniz ve halkın karşısına öyle çıkacaksınız. Bakın ne diyorum, pamukta ve çeltikte bir dönüme, bir dekara 20 litre mazot gitmektedir ama biz bunun 10 litresini ödüyoruz zaten. Bu işi başlatan AK Parti hükümetleridir" diye konuştu.