Bakan Fakıbaba, eski Bakan Faruk Çelik ile bir araya geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığın bürokratlarıyla makamında bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Fakıbaba, bürokratlardan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Ardından bakanlık görevini teslim aldığı eski bakan Faruk Çelik ile de bir araya gelen Bakan Fakıbaba, "Bakanımız Faruk Çelik'le bir araya gelerek hasbihal ettik. Çalışmaları icin teşekkür ederek, bakanlığımızla alakalı değerli görüşlerini aldık" dedi.

Yağmur Yıldız

