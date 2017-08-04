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Bakan Fakıbaba, eski Bakan Faruk Çelik ile bir araya geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, görevini teslim aldığı eski Bakan Faruk Çelik ile bir araya geldi.

Bakan Fakıbaba, eski Bakan Faruk Çelik ile bir araya geldi

04 Ağustos 2017 20:06

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığın bürokratlarıyla makamında bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Fakıbaba, bürokratlardan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Ardından bakanlık görevini teslim aldığı eski bakan Faruk Çelik ile de bir araya gelen Bakan Fakıbaba, "Bakanımız Faruk Çelik'le bir araya gelerek hasbihal ettik. Çalışmaları icin teşekkür ederek, bakanlığımızla alakalı değerli görüşlerini aldık" dedi. 

Yağmur Yıldız
 

Etiketler: gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba


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