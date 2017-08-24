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Bakan Fakıbaba: 'Fındıkta üreticiyi mağdur etmeyeceğiz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba fındık fiyatıyla ilgili olarak,"Borsanın fiyat açıkladığını duyar duymaz olaya el koyduk. Şu anda da soruşturma halindedir. Hiç anlamsız, hiç bir dayanağı olmayan bir fiyat açıklaması, normal fiyat seyrinde devam ediyor. Biz alımlarımıza devam ediyoruz. Üreticimizi mağdur etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle üretici de mutlu olacaktır" dedi.

Bakan Fakıbaba: Fındıkta üreticiyi mağdur etmeyeceğiz

24 Ağustos 2017 17:37

AGRO Sivas 4'üncü Tarım ve Hayvancılık programına katılmak üzere Sivas'a gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas Valiliğini ziyaret etti. Bakan Fakıbaba ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette konuşan Milli Eğitim Baka ı İsmet Yılmaz, Bakan Fakıbaba'ya Sivas'a yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Basın mensuplarını fındık fiyatlarıyla ilgili sorusuna Bakan Fakıbaba, "Biz fındık fiyatlarını saati saatine takip ediyoruz. Sadece bu Ahmet Fakıbaba'nın vermiş olduğu bir karar değil. Bu bir ekip olayıdır. Fındığın 2016'da 420 bin rekoltesi vardı. Rekoltede yükselme vardır. Böyle 7-8 liraya düşecek bir fiyatın olmaması gerekirdi. Bu bağlamda çiftçilerimiz mağdur duruma düşmemesi için biz geçen sene vermiş olduğumuz levant fındıkta 10 lira Giresun'da 10.5 lirayı verdik. Çünkü dünya rekoltesi 900 bin ton bizde artarken dünyada artmadı. Belirleyici ihraç edici ülke kimdir? Türkiye'dir. Türkiye bunun hakkını vermesi gerekirdi. Onun için fiyatımızı açıkladık" dedi.

"Soruşturma başlattık"

Borsanın açıkladığı 8.5 lira fiyatıyla ilgili soruşturma başlattıklarını ifade eden Bakan Fakıbaba, "Borsanın fiyat açıkladığını duyar duymaz olaya el koyduk. Şu anda da soruşturma halindedir. Hiç anlamsız, hiç bir dayanağı olmayan bir fiyat açıklaması, normal fiyat seyrinde devam ediyor. Biz alımlarımıza devam ediyoruz. Üreticimizi mağdur etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle üretici de mutlu olacaktır. Alan da mutlu olacaktır. Her iki tarafında kazandığı ama üreticinin mağdur edilmediği tekelleştirilmeyen bir ortamı kurmak Tarım Bakanı olarak bizim görevimizdi. Biz de bunu yaptık diye düşünüyorum" diye konuştu. 

Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu


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