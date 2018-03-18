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Bakan Fakıbaba, kazada yaralanan koruma polislerini ziyaret etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tokat'ın Turhal ilçesinde polis aracının devrilmesi sonucu yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Fakıbaba, kazada yaralanan koruma polislerini ziyaret etti

18 Mart 2018 19:49

Tokat'ta gün boyu temaslarda bulunan Bakan Fakıbaba, son programının ardından polis aracının refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti. Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gören iki polis memurunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Fakıbaba, basın mensuplarına 3 polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Çok üzgünüm, keşke kaza olmasaydı ama Allah'a çok şükür üç arkadaşımızdan birisi üniversite hastanesinde ameliyat olmuş. Genel durumu iyi. Tokat Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden iki arkadaşımızın da genel durumu çok çok iyi. Keşke olmasaydı ama hafif yaralarla atlatılması bizleri bu bağlamda tedirginliğimizi üzüntümüzü azaltıyor. Büyük geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaza, Bakan Fakıbaba'nın ziyaret programında görevli olan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarının bulunduğu sivil polis aracının Tokat-Turhal karayolu Mezbahane Kavşağı’nda sabah saatlerinde devrilmesi sonucu meydana gelmişti. Polis memuru Mesut Uğur'un kullandığı 60 DU 102 plakalı otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Başpolis Hüseyin Mert ve polis memuru Hakan Genç yaralanmıştı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata alınan Genç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tokat Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden iki polis memurunun da hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Nurhan İçmez
 

 

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