Bakan Fakıbaba Konya’da ziyaretlerde bulundu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, programının öğleden sonraki bölümünde de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Fakıbaba, ziyaretleri kapsamında il merkezi ve Çumra ilçesinde, tarım kooperatifi ve çeşitli tarım ve hayvancılık işletmelerini gezerek incelemelerde bulundu, faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Bakan Fakıbaba daha sonra Panagro Et-Süt Entegre Tesisini gezdi. Bakan Fakıbaba ardından Konya Ticaret Borsasında düzenlenen toplantıda bakanlığa bağlı personel ile bir araya geldi.