Bakan Fakıbaba, memleketinde zılgıt ve meşalelerle karşılandı

Kabine değişikliği sonrası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba, bakan olduktan sonra memleketi Şanlıurfa’ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Saat 15.45 uçağıyla GAP Havalimanı'na inen Fakıbaba, kalabalık tarafından karşılandı. Uçaktan indikten hemen sonra Fakıbaba’nın omuzlarına Türkmenler Derneği Şanlıurfa Başkanı Hasan Çay tarafından Türkmen atkısı takıldı. Bakan Fakıbaba’yı, Vali Abdullah Erin ile birlikte milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasiler, kurum müdürleri, belediye başkanları ve vatandaşlar karşıladı.

Zılgıt ve meşalelerle karşılandı

Bakan Fakıbaba’yı dışarıda pankartlarla bekleyen kadınlar zılgıt çekerken Şanlıurfaspor taraftarları ise meşaleler yaktı. Sloganlar atan kalabalık “Adamın hası, memleketine hoş geldin" ve "Helal olsun sana Fakıbaba” diye tezahüratta bulundu. Kalabalığın arasında ilerlemekte güçlük çeken Fakıbaba, hemşehrilerinin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

Bekir Basmacı