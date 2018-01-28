Bakan Fakıbaba: 'O paçavralarını başlarına çarpacağız'

Diyarbakır’a gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Valiliği ziyaret etti. Bakan Fakıbaba’ya, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan ve Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal da eşlik etti. İçkale’de bulunan valilik binası önünde Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Fakıbaba’yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Güzeoğlu, “Diyarbakır olarak bugün kendisini çok yoğun ve zengin bir gündemde inşallah ağırlayacağız. Bugün hem sektörle hem kurum ve kuruluşlarımızla çok önemli ve yararlı çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

“Onların paçavralarını başlarına çarpacağız"

Bakan Fakıbaba, Afrin operasyonu ve meraların açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, “Diyarbakır gerçekten bir kültür, tarım, hayvancılık, turizm şehridir. Diyarbakırlıları çok özel olarak da seven biriyim. Onlarla sohbet edeceğiz, sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız. Diyarbakır maalesef hak etmediği bir şekilde gerçekten hep terörle damgalanmıştır ama bunun doğru olmadığını batıda hep anlatan bir insanım. İnşallah biz takım halinde bu terörün üstesinden geleceğiz. Dün iki tane şehidimiz vardı Allah rahmet eylesin Afrin’de. Bütün millet olarak inanıyoruz ki bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Allah’ın izniyle binlerce kilometre uzaklıktan gelip topraklarımıza göz diken insanların o paçavralarını alacağız ve Allah’ın izniyle yerlere gömeceğiz ve başlarına çarpacağız. Bu konuda biz çok kararlıyız. Bu konuda başarılı olacağımıza, Mehmetçiğin mutlaka ve mutlaka başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah’ın izniyle bizim birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olduğu bir zaman Diyarbakır halkının bunu başardığına inanıyorum. Diyarbakır halkına özellikle çok teşekkür ediyorum. Tarım Gıda ve Hayvancılık bakanı olarak Diyarbakırlı hemşerilerimin önünü açmak benim en önemli görevlerimin başında geliyor. Hep birlikte bu konuda çözüm yollarını arayacağız” diye konuştu.

“Meralar bu sene açılacak”

Basın mensuplarının ‘Meraların bu sene açılıp açılmayacağı’ yönündeki sorusuna ise Bakan Fakıbaba şöyle cevap verdi:

“İnşallah bu sene meralar açılacak. Meraların açılması demek gerçekten hayvan sayımızın artması demek. Özellikle besicilik yapan arkadaşlarımızın daha güzel bir ortamda bu işi icra etmesi demek. Bu bağlamda inşallah bu sene açılacak. Bu konuda tabi ki özellikle hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin bu haber beklediklerini biliyorum. İlk önce müjdeyi Cumhurbaşkanımız verdi. Bu konuda bilgileri olmayanlara da bu müjdeyi ben vermek isterim.”

Ejder Ediz Işık - Murat Başal