Bakan Fakıbaba: 'Sonuna kadar terörle mücadele edeceğiz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın ardından İrlanda Tarım, Gıda ve Denizcilik Bakanı Micheal Creed, Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Nenad Rikalo, Ürdün Tarım Bakanı Khaled Mousa Al Hanifat ve Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Maricel Floricel Dima ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerin ardından Bakan Fakıbaba, Kaya Termal Otel’de İzmir Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısında sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Güneydoğu ve doğudaki meralarda hayvancılık

Toplantıda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım ve hayvancılıkta önemli gelişmeler yaşandığını ancak yeterli olmadığını belirterek, eskiden sadece küçükbaştan yüzde 25 gelir elde edilirken terör belasından dolayı bu oranın yüzde 10’lara düştüğünü ve hükümetin özellikle güneydoğu ve doğudaki meralarda hayvancılık müjdesi vermesinin oradaki bütün insanları mutlu ettiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılıkta gelişmeler olduğu gibi yaşanan sıkıntıların da hep birlikte aşılacağına işaret eden Bakan Fakıbaba, “Hep beraber başaracağız. Tek başına bir bakanın başarması mümkün değil. Problemler sıkıntılar olacak ama bunların üstesinden geleceğiz. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Şu anda Mehmetçik Afrin’de bizim için çalışıyor, şehitlerimiz bizim için şehit oluyor. Allah mekanlarını cennet eylesin. Ama biz de çok çalışacağız. Bazen düşeceğiz ama düştüğümüz yerden tekrar kalkacağız” dedi.

“Onlar Kürt kardeşlerimi temsil etmiyor, etmedi”

Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, “Ben Urfalı bir kardeşiniz olarak PKK’nın ne olduğunu şimdi daha iyi gördüm. Onlar Kürt halkını hiçbir zaman temsil etmedi. O sadece bir piyondu ve piyon olarak gördüler. Benim Kürt kardeşlerim, çok saygı duyduğum mert, namuslu insanlardır. Gittikleri her ile güç katan insanlardır. Bazen bakıyorum, doğuda ne zenginlikler verilmiş ama fırsat verilmiyor. Kavgadır terördür. Helikoptere biniyorsun, Şırnak’a bakıyorsun; Allah’ım böyle bir güzellik nerede. İnşallah yakındır sonuna kadar terörle mücadele edeceğiz. Bu güzel vatanımız Kürtlerin, Türklerin, Lazların, Alevinin, Sünnisinin mükemmel yaşadığı bir ülke olacak. Bu el ele hükümetimizin ve bütün halkımızın borcudur. Problemlerin hep birlikte üstesinde gelebilecek güce sahibiz” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir yükseliş dönemi yakalayabiliriz”

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de toplam 327 bin hektar ile ülke tarım alanlarının yüzde 1,4’üne sahip olunmasına rağmen toplam tarımsal üretimin yüzde 4’ünün gerçekleştirildiğini belirterek, “Türkiye, 2002 yılında bu yana önemli bir büyüme performansı sergiledi. Bugün dijital devrimi bütün üretim kodlarının değiştirdiği yeni bir dönemin başlangıcındayız. Ülkemizi tarım 4.0’ın öncülerinden biri yapabiliriz. Geçmişte yapılan yanlışların oluşturduğu tahribatın doğru politikalarla nasıl onarılabileceğini pamukta hepimiz yaşayıp görüyoruz. Hububattan bakliyata, üründen hayvancılığa kadar tüm değerlerimizde yeni bir yükseliş dönemi yakalayabiliriz. Bu konuda öncülüğüne inancımız tam ve üzerimize düşen her türlü sorumluluğunu yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri