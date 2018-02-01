Bakan Fakıbaba: 'Toprağı suyla çiftçiyi bilgiyle buluşturacağız'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü arasında düzenlenen işbirliği protokolüyle Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel veri alt yapısının paylaşımı, eğitimlerin verilmesi ve koordine edilmesini sağlayacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz toprağı suyla çiftçiyi bilgiyle buluşturacağız. 81 ile çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel düşüncelerimiz var. Zemin buna hazır" dedi.

EÜ Rektörlüğü Senato Salonunda düzenlenen protokol imza törenine; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Emin İzol, Bakanlık bürokratları ile ziraat fakültesi üst yönetimi katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ege Üniversitesindeki faktörleri bilgi birikiminin kamu kuruluşlarına aktarılması için ortak çalışma şeması hazırlanacak. Bu şema ile her iki kurum personelinin katılacağı çalışma grupları oluşturularak belirlenen öncelikli alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek.

Protokol töreni öncesi konuşan Bakan Fakıbaba, "Mehmetçiğimiz Afrin’de vatan için çarpışıyor. Biz de bu ülkenin daha ileriye gitmesi, gıda, tarım ve hayvancılığın daha üst seviyelere çıkması için büyük bir mücadele içindeyiz. Rektörümüzü kısa dönem içerisinde yaptı. Kendisini başarılardan dolayı yürekten kutluyorum. Biz toprağı suyla çiftçiyi bilgi ile buluşturacağız. Bunu yaptığımızda hem gıdanın, hem hayvancılığın, hem de tarımın önü açılmış olacak. Çiftçinin bilgi ile buluşmasında en önemli rol size düşmektedir. Bilime çok inanan bir bakanınızın olması nedeniyle büyük bir ivme kazanacağımıza yürekten inanıyorum. İzmir için iki günümüzü ayırdık. Bütün arkadaşlarımızla 81 ile çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel düşüncelerimiz var. Zemin buna hazır. Üniversitemiz hazır, valimiz hazır, Türkiye hazır. Protokolün örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Bakanlığın eli kolu olmak istiyoruz"

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, "Ülkemizin gıda, tarım ve hayvancılığı için Ege Üniversitesi olarak üst düzeydeki politikalara katkıda bulunmak, Ege’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının eli kolu olmak istiyoruz. Sizlerle el ele çalışarak ülkemize üniversite olarak daha fazla katkı sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Budak, Bakan Fakıbaba'ya fidan dikim sertifikası takdim ederken, Bakan Fakıbaba, "Benim de artık İzmir'de bir dikili ağacım var" dedi.

Çalışma grubu kurulacak

Protokol; Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün çalışma alanları olan coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama, pazarlama, Avrupa Birliği yapısal uyum yönetim otoritesi, kırsal kalkınma ve kredilendirme, miras ve arazi yönetimi, tarım sigortaları ve doğal afetler, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri, üretici örgütleri, tarımsal desteklemeler, toprak etüt ve haritalama, arazi kullanım planlaması, ürün izleme ve risk yönetimine yönelik uygulamalar, verim ve kalite artırıcı teknolojiler, çiftçi kayıt sistemine beyan doğruluğunun kontrolü, tarım istatistikleri ve iklim değişikliğine uyum ile tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ege üniversitesi işbirliği ile yapılması ve geliştirilmesi konularını içeriyor. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi, faaliyetleri Bakanlığın isteği doğrultusunda ortaklaşa belirleyecek. Faaliyetlerin Ege Üniversitesince her alandaki koordinatörü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi olacak. İşbirliği ile yapılacak olan projelerde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yönetimince ilgili konularda çalışan öğretim üyelerinden bir çalışma grubu kurulacak.