Bakan Fakıbaba: 'Üreticinin de tüketicinin de mutlu olmasını sağlamak ilk hedefimiz'

Bakan Fakıbaba Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı İlören Mahallesi'ni ziyaret etti. Çadırlarda mevsimlik işçilerle konuşan Bakan Fakıbaba, "Et fiyatlarıyla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Özellikle bir şeyleri söylemeden yapmak çok önemli. Biz hükümet olarak hem 2017'de 4 aylık planımızı hem de 2018 yılı planlamamızı yaptık. Biz planlı çalışırız. Halkımız bana iki, iki buçuk ay müsaade etsin. İyi şeyler ortaya çıkarsa tabii ki alkışı hak etmiş oluruz. Kötü olursa da başta ben çok üzülürüm. Fakat başarısızlığı kabul etmeyen bir kişiliğim var.

Arkadaşlarımızın duasını istiyoruz. Samimi bir şekilde çalışarak 'kazan-kazan' sistemiyle üreticinin de tüketicinin de mutlu olmasını sağlamak ilk hedefimiz. Şu an insanlarımızın hepsi mutlu mu? Değil. Bunu ben çok iyi biliyorum. Fakat herkesin mutlu olabileceği planlamalarımız var. 4 aylık planımızı yaptık. İnşallah başarılı olacağız" dedi.

Bakan Fakıbaba, açıklamalarının ardından kendisine eşlik eden Ankara Valisi Ercan Topaca ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile çadırları gezdi.