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Bakan Fakıbaba, Uygun fiyatlı et satan market sayısını açıkladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, uygun fiyatlı et satılan zincir market sayısının 15 bine yükseldiğini söyledi.

Bakan Fakıbaba, Uygun fiyatlı et satan market sayısını açıkladı

13 Mayıs 2018 16:09

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Et ve Süt Festivali’ne katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ilgi yoğun oldu. Stantları gezen ve Anneler Günü dolayısı ile kadınlara çiçek dağıtan Bakan Fakıbaba, Balıkesir’in Türkiye’yi doyuran illerin başında geldiğini söyledi. Bakan Fakıbaba, "2002 yılına bakıyorum tarıma verilen destek 1.9 milyar iken, bize bunu 2018’de 15 milyara çıkartmışız. Ortalama 7,5 misli arttırmışız. Çiftçilerimiz ile konuştum, bazı sıkıntıları var. Elbette ki sıkıntısız olmaz. Ancak şundan eminler. Diyorlar ki ’Hükümet olarak, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak size inanıyor ve güveniyoruz" dedi. 

Üçüncü bir market zincirini uygun et satışına dahil ettiklerini ifade eden Fakıbaba, "13 bin olan marketler zinciri 15 bine çıkmış oldu. 81 milyon vatandaşımız daha rahat olsun, daha rahat alışveriş yapsın diye. O marketlerde de bugünden itibaren 29 liradan ve 31 liradan alma şansına sahip olacaksınız" diye konuştu.  

 

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