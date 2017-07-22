Bakan Fakıbaba’dan kurban fiyatları açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Olağanüstü Genel Kurulu’na katıldı.

Burada konuşan Bakan Fakıbaba, "Buraya şunu yapacağız, bunu yapacağız demek için gelmedim ama yanınızda olacağız. Ben bir çobanım. Ben o çobanın elini öperim. O çoban olmamış olsa ben açım aç. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, benden önceki Tarım Bakanı arkadaşlarımız, yönetimimiz, AK Parti olarak biz bu işin farkındayız. Biz çalışacağız, hepimiz çalışacağız, o eli öpülesi çobanla bir çalışacağız. O çoban olmasa biz yokuz. Siz toplumun ilacısınız. Hep haktan, eşitlikten yanayım. Üretici üretecek, insan gibi parasını kazanacak ama tüketicimize de sahip çıkacağız. Bu dengeyi kurmak zorundayız. Benim yetiştirici arkadaşım emek verecek, çoban arkadaşım emek verecek, stok yapan, havadan para kazanan, parasının varlığına güvenen stok yapacak ondan sonra gariban adam da ezilecek. Yok öyle bir şey. Bu Fakıbaba’nın kitabında yazmaz" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ SIRA FAKIBABA’DA"

Her işletmenin küçükbaş hayvan miktarının ortalama 45-50 olduğunu söyleyen Bakan Fakıbaba, "Ya arkadaş ben bu insana canımı veririm. Onu destekleyeceğiz. Bizim amacımız; köyler bir cennet, o cenneti insanların yaşamasını sağlamak. Bunu nasıl sağlayacağız? O çoban arkadaşımız bizim başımızın tacı olacak. Şimdi herkes memura kız vermek istiyor. Biz ne zaman başarılı olmuş olacağız? Çobana kız vermeye çalışan insanlar olduğunda biz gerçekten Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın emrini yerine getirmiş olduğumuzun kanaatinde olacağız. Onun için emek veren arkadaşlar, üretici arkadaşlar, üretenler gözümün nuru, her şeyimiz. Çoban kırsalın sigortası değil, Türkiye’nin sigortası, Türkiye’nin efendisi. Kırsaldan kente göçü önlemenin yolu çoban sayısını arttırmaya bağlı. Köylerimizi, meralarımızı, yaylalarımızı, toprağımızın değerini, yeşili korumanın yolu, köyde yaşayan kardeşlerimin kıymetini bilmemize bağlı. Faruk Bey gerçekten önemli bir bayrak devretti bana Allah kendisinden razı olsun. Daha önce Mehdi Bey aynı şeyi yaptı şimdi sıra Fakıbaba’da. Allah’ın izniyle sizlerle beraber samimi, el ele, haklı olan bütün isteklerinizi yapacağız. Benim sizlerden isteğim de aman hak ettiğimiz şeyi elde edeceğiz, fazlasını istemeyeceğiz, fazlası da tüketicinin olacak. Ben üreticiye de hayranım, tüketiciye de insana hayranım insana" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, Bakan Fakıbaba’ya plaket takdim etti.

"ÜRETEN KAZANACAK TÜKETEN KAZANACAK"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Fakıbaba, et fiyatlarını düşürmeye yönelik çalışmaların olup olmayacağı ve Kurban Bayramı’nda kurbanlık fiyatlarına ilişkin yönelik sorular üzerine, "Hem üreticinin hem tüketicinin haklarını koruyan ve düşürmek için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. ‘Ne zaman, ne kadar düşecek?’ bu konuda çalışma yapıyoruz çünkü Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımın bana ilk emirleri ‘mutlaka bu konularda çalışın’ emri oldu. Biz bakan olarak emirlerindeyiz ve biz bu emirleri yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle benden istediği fakir fukaraya mutlaka gerekli desteği vermek zorundayız. Dün akşam saat 2’ydi ayrıldığımızda, bu akşam da saat 3’e kadar bunlarla ilgili çalışıyoruz ama kaç lira olacağı ile ilgili bir şey söylemem mümkün değil. Ama rahatlatmak için biz kolumuzu değil, canımızı ortaya koyacağız. Yeter ki hem üreticimiz kazansın hem tüketicimiz kazansın. Havadan para kazanmak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Havadan para kazanmaya müsaade etmeyeceğiz. Stok yaparak vatandaşı zor durumda yakalayıp ona yüksek fiyatta vermek isteyen adamın malı elinde kalacaktır. Bunu herkes bilsin. Onun için herkes hak ettiği şeyi alacak. Tüketici hak ettiği fiyatta alacak, üretici de tabii ki kazanacak. Yani kazan kazan olacak. Üreten kazanacak tüketen kazanacak" cevabını verdi.

Goncagül Özcan