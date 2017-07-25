Bakan Fakıbaba'dan porsiyonları küçültün çağrısı

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye arasındaki başarılı ortaklığın ikinci aşamasının lansmanı Ankara'da yapıldı. Cer Modern Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ev sahibi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra, FAO Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Vladimir Rakhmanin ve birçok ülkeden üst düzey katılım ortakları yer aldı. FAO Avrupa ve Orta Asya’dan Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Rakhmanin açılış törenindeki konuşmasında, FAO’nun Orta Asya ve Kafkaslar’daki gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımsal kalkınma çalışmalarına verdiği kararlı destek için Türkiye hükümetine teşekkür etti. Rakhmanin, “FAO ve Türkiye arasındaki ortaklık, Türk uzmanlığının ülkelerle buluştuğu mükemmel bir model haline geldi. FAO olarak bu paha biçilemez bölgeler arası iş birliğine uzmanlığımızı ve teknik desteğimizi sağladığımız için gururluyuz” diye konuştu.

"Küresel ölçekte gıda güvenliği tesis edilmeden toplumlarda barış ve birliktelik sağlanamaz"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ev sahibi Bakan Fakıbaba ise 7 milyarlık dünya nüfusunun 2050 yılında ortalama 10 milyara ulaşmasının beklendiğine dikkat çekerek, “Nüfus artışı ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmektedir. 800 milyon insan açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıyadır. Küresel ölçekte gıda güvenliği tesis edilmeden toplumlarda barış ve birliktelik sağlanamaz ve savaşlar önlenemez. Dünya çapında her yıl üretilen yaklaşık 4 milyar ton gıdanın 1,3 milyar tonu israf edilmektedir. 2015 G20 Tarım Bakanları toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Bu toplantı sonrasında kabul edilen bakanlar bildirgesi uyarınca, FAO bünyesinde gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi ve azaltılması için teknik platform kurulmuş ve faaliyetler başlamıştır. Bu kapsamda Orta Asya ülkelerinde uygulanacak projelerde kullanılmak üzere, hükümetimiz tarafından ilk dönemde toplam 10 milyon dolar katkı sağlanmıştır ve 28 proje onaylanmıştır" ifadelerinde bulundu.

"Lüks otellerde porsiyonlar küçültülmeli"

"Çoğunlukla porsiyonların büyük olduğunu görüyoruz, gelen yemeklerin ancak yarısını yiyebiliyoruz, diğer yarısı da çöpe gidiyor" diyen Bakan Fakıbaba, porsiyonların küçültülmesi konusunda uyarıda bulunarak, "Bakanlığa geldiğimden beri bütün arkadaşlarımıza bir hekim olarak porsiyonlarını küçültmelerini tavsiye ettim. Biz yeteri kadar yiyoruz, yemeyenlere de vermek zorundayız. Porsiyonların özellikle lüks otellerde küçülmesi taraftarıyım. 4 milyar gıdanın 1,3'ünü döküyoruz, buna ihtiyacı olan o kadar çok insan var ki" şeklinde konuştu.

FAO-Türkiye Ortaklık Programı (FTPP) tarım, gıda güvenliği ve kırsal kalkınma üzerine teknik tecrübe ve uzmanlık paylaşımını amaçlıyor. Hükümet yetkilileri, uzmanlar, uygulayıcılar ve ulusal kurumlar ülke ve alt bölgenin önceliklerine hitap etme, gıda ve tarım sektöründeki kritik boşlukları tespit etme ve ortak ilgi alanı meselelerin ele alınmasında ana ortaklar. Kapasite geliştirme, farklı kurumlar arasında ortaklıkları kolaylaştırma ve ülkeler arasında işbirliğini arttırmak programın asıl sonuçlarını oluşturuyor. Program, 5 yıllık bir dönem için 28 projeyi kapsayan ve 10 milyon Amerikan Doları katkıda bulunan Türkiye Hükümeti ile 2006’da imzalanan FAO Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nın sonucunda kuruldu. Türkiye’nin 20 milyon Amerikan Doları daha katkı taahhüdünde bulunduğu Tamamlayıcı Anlaşma ile 2014’te Türkiye ve FAO ortaklığın ikinci aşamasına başladı. Bu katkının yarısı gıda ve tarım için; diğeri yarısı ise ormancılık için ayrılırken böylece Türkiye’nin toplam katkısı 30 milyon Amerikan Dolarına yükseldi. Ortaklık Programı’nın ilk aşamasında yürütülen projelerdeki başarı hikayelerini anlatan Cer Modern’deki fotoğraf sergisinin açılışı Rakhmanin ve Fakıbaba tarafından törenle yapıldı. Halka açık sergi üç gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Yağmur Yıldız - Fatih Erdoğan