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iha.com.tr »
Ekonomi »
Bakan Fakıbaba'dan 'Sudan'dan 4 dolara et ithalatı' iddialarına yanıt
28 Aralık 2017 16:04
Bakan Fakıbaba'dan 'Sudan'dan 4 dolara et ithalatı' iddialarına yanıt
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Sudan'dan 4 dolara et ithalatı yönünde bir teklif olmadı. İthalat söz konusu değil" dedi.
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28 Aralık 2017 16:04
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