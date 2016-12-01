Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Kazakistan Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Ankara Sherathon Otel’de gerçekleştirilen resepsiyona Özlü’nün yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda Kazakistanlı ve Türk davetlilere konuşma yapan Özlü, “Kazakistan kuruluşunun ardından kısa bir süre içinde bölgenin vazgeçilemez ve ihmal edilemez en önemli ülkelerinden biri haline geldi. Ülkemiz Kazakistan’ı ilk tanıyan ülkelerden biridir. Çünkü kardeş ülkemizin, ata yurdumuzun bağımsızlığına kavuşması en az sizler kadar bizleri de memnun etmiştir” şeklinde konuştu.

Kazakistan-Türkiye barışına büyük önem verdiklerini kaydeden Özlü, “Ülke olarak kardeşlerimizin yanında olmak ve bir an evvel dünyanın bağımsız ülkeleri arasında yer almalarını sağlamak bizim için çok önemliydi. Ortak kültürü, dili ve tarihi paylaştığımız ata yurdu, kardeş ülke Kazakistan ile ilişkilerimize başından beri büyük önem veriyoruz. Kazakistan ile ülkemiz arasında dostane ilişkilerin bulunduğu malumunuzdur” diye konuştu.

“TÜRK DÜNYASI DEMEK BİR YÖNÜ İLE ATATÜRK DEMEKTİR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kazaklar cesur, savaşçı ve doğuştan dik duruşlu bir milletin evlatlarıdır. Bu bilinç ve kararlılıkla uzun yıllar süren bağımsızlık özlemi 16 Aralık 1991’de son bulmuş ve Türk tarihinin altın sayfalarına bir başarı öyküsü daha eklenmiştir. Ne mutlu ki kardeş Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Türk dünyası demek bir yönü ile Atatürk demektir. O Atatürk 200 milyonu aşan nüfusu ve yaklaşık 1 buçuk milyon gayrisafi milli hasılası ile tüm Türk dünyasını ortaklaştıran yegane merkezdir. Bu vesile ile Sayın Nazarbayev’i tarihe açılan böylesi bir parantezi devam ettirdiği için yürekten kutluyor, şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum.”