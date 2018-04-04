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Bakan Faruk Özlü: 'Türkiye’nin petrolü teknolojidir'

Teknoloji Zirvesi'nde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, "Petrol yataklarımız, altın madenlerimiz yok ama bunlardan daha değerli şeylere sahibiz. Türkiye’nin petrolü teknolojidir. Türkiye’nin altın madeni; yazılım ve kodlama yapan, program üreten gençleridir" dedi.

Bakan Faruk Özlü: Türkiyenin petrolü teknolojidir

04 Nisan 2018 13:21

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Turkcell tarafından 'İnsan için teknoloji' ve 'Türkiye yapar' ana temasıyla düzenlenen Teknoloji Zirvesi'nde konuştu. 

Bakan Özlü, bilişim teknolojilerinin hayatımızı kuşatmış durumda olduğunu söyleyerek, "Sanayi 4.0 ve Akıllı Toplum 5.0; ekonomiden sosyal hayata, üretim süreçlerinden kişisel tercihlere kadar, bütün hayatımızı kuşatmış durumda. O yüzden; belki bir zamanların bilim kurgu konusu olan teknolojiler, artık günümüzün değişmez gerçeğidir. Ve biz geleceği konuşurken, teknolojinin bu gününü gözden geçirmezsek, eksiklerimizi, zaaflarımızı görmezsek, sadece geleceği değil, bu günü de kaybedebiliriz. Yapay zekâ, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, siber güvenlik, bulut teknolojileri başka dünyaların, başka zamanların kavramları değil. Az önce değerli başkanımız da anlattı. Artık kurallar, bu kavramlarla yazılıyor. Dolayısıyla, teknolojiyi konuşurken, günümüzün en önemli gerçeğini konuştuğumuzu biliyoruz. Dijital teknolojilerle bağlantılı olan bulut bilişim, büyük data, yeni sınai internet uygulamaları, algoritmalar, kodlamalar, akıllı fabrikalar, robotlar, sensörler ve 3 boyutlu yazıcılar gibi kavramlar artık odaklanmamız gereken kavramlardır" ifadelerini kullandı.

"Sanayideki büyük teknolojik dönüşümü başlattık"

Milli ve yerli üretim seferberliği kapsamında teşvik ve destek sistemlerini devreye soktuklarını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Milli ve yerli üretim seferberliğinin, her alanda karşılık bulması, bu kararlılığımızın bir yansımasıdır. Aslında biz, sadece var olan potansiyeli ortaya çıkardık, enerjimizi doğru yöne yönlendirdik. Büyük küçük demeden, tüm KOBİ’lerimizin, teknolojik dönüşümü tamamlamasını, hayati önemde gördük. Bunun için programlar başlattık, her türlü teşvik ve destek sistemlerini devreye soktuk. İleri sanayi ülkesi Türkiye hedefine doğru yürürken, Ar-Ge’yi ve inovasyonu sanayi politikalarımızın olmazsa olmazı olarak konumlandırdık, sanayideki büyük teknolojik dönüşümü başlattık. Sayıları bin 37’yi bulan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizle, 76 adet Teknoparkımızla, 311 adet Organize Sanayi Bölgemizle; teknoloji üretiminin önünü açıyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımızı; yapay zekâyla, yazılımla, kodlamayla, algoritmayla tanıştıracağız"

"Ben kesinlikle biliyorum ki; Anadolu’da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var" diyen Bakan Faruk Özlü, şu ifadeleri kullandı: "48 milyon kişinin her gün internete bağlandığı, 47 milyon kişinin sosyal medyayı kullandığı, Her 10 evin sekizinin, internet erişim imkânına sahip olduğu, Her dört kişiden birinin internet üzerinden alışveriş yaptığı ülkemizde, bilişim merkezli teknolojileri çalışmalarımızın odağına koyuyoruz. Teknoloji, tüm sektörlere ve hayatımızın her alanına dokunmaktadır. Dolayısıyla; teknolojinin sadece izleyicisi olmak gibi bir tercihimiz olamaz. Teknolojiyi sadece tüketen değil, aktif olarak üreten bir ülke olmak zorundayız. Bu süreçte Türkiye, teknolojiyi takip etmekle yetinen bir ülke olmayacak. Kendi insan kaynağımızla, potansiyelimizle ve gücümüzle, yüksek teknolojili ürünlere odaklanacağız. İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını, istikrarlı biçimde artıracağız.

Bilgi üreten üniversite ile katma değer üreten sanayiyi, birbirinin paydaşı yapacağız. Bizim petrol yataklarımız, altın madenlerimiz yok ama bunlardan daha değerli şeylere sahibiz. Türkiye’nin petrolü, teknolojidir. Türkiye’nin altın madeni; yazılım ve kodlama yapan, program üreten gençlerimizdir. Bugünkü zirvenin tanıtım başlığında da belirtildiği gibi; Yapay zekânın Einstein’larını, el üstünde tutacağız. Ben kesinlikle biliyorum ki; Anadolu’da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var. Bu çocuklarımızı; yapay zekâyla, yazılımla, kodlamayla, algoritmayla tanıştıracağız. Nitelikli yazılımcılarımızı; çok büyük projelerle himaye edeceğiz. Bilişim devriminin zorunlu kıldığı insan kaynağını yetiştirmek için bütün kaynaklarımızı seferber edeceğiz".  

Rıfat Fırat - Adem Gürer

 

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