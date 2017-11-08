Bakan Faruk Özlü'den '2017 yılı Eylül ayına ait sanayi üretim endeksine' ilişkin açıklama

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 2017 yılı Eylül ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirerek, "2017 yılı Eylül ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artmıştır. Arındırılmamış endekste yıllık bazda yüzde 11,8 artış gözlenirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,6 artmıştır. Sanayi üretimi Eylül ayında da beklentilerin üzerinde bir artış sergilemiştir. Böylelikle sanayi üretimi üçüncü çeyreğin tamamında yüzde 10 artmıştır. Sanayi üretimi ülke büyümesinin en önemli göstergesidir. Sanayi tüm diğer sektörlerin büyümesinin tetikleyicisi ve itici gücüdür. Aynı zamanda ekonominin sanayi eliyle büyümesi büyümenin sağlıklı ve dengeli olduğunun kanıtıdır. Elde edilen veriler ülke büyümesinin yıl sonunda beklentilerin dahi bir miktar üzerinde olacağına işaret etmektedir. Nitekim tüm uluslararası kuruluşlar da Türkiye’nin yıl sonu büyümesini yukarı yönlü revize etmişlerdir. Özellikle dış talepteki toparlanma sanayi ürünleri ihracatını artırmış ve bu veriler sanayi üretimi rakamlarına yansımıştır. Hep söylediğimiz üzere, Türkiye ciddi bir üretim potansiyeline sahiptir. Uluslararası pazarların harekete geçmesi halinde en büyük ivmeyi Türkiye yakalamakta ve bu pazarlardan her geçen gün daha fazla pay almaktadır" ifadelerini kullandı.

Özlü, açıklamasında şunları kaydetti:

"İç tüketimi artırmak üzere aldığımız tedbirler ve piyasaya güvenin yükselmesi iç talebin artmasına yardımcı olmuş ve çarkların daha da hızlı dönmesini sağlamıştır. Ayrıca, sermaye malı ve dayanıklı tüketim malındaki üretim artışı piyasalara güvenin tekrar geldiğini göstermektedir. İç talep artık düzene girmiştir. Geçtiğimiz dönemlerde ertelenen tüketim ve yatırım harcamalarının da devreye girmesiyle iç talep ve sanayi üretimi yüksek kalmaya devam edecektir. Büyümeye destek veren diğer sektörlerin de 2017 yılında ivmelendiği görülmektedir. Özellikle turizm gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 37,6 artmıştır. Ekonomide güçlü performans önümüzdeki yıl da devam edecektir. Bakanlık olarak bir yandan sanayi üretiminde artış için çalışırken bir yandan da sanayi üretiminde niteliği artırmak üzere çalışıyoruz. Son olarak KOSGEB aracılığıyla açtığımız programlarla katma değeri yüksek, Ar-Ge’ye dayalı ve ihracat potansiyeli yüksek ürünleri ticarileştirmeden, üretime kadar birçok alanda destekliyoruz. Sanayicilerimizin üretim niteliğinin artmasıyla ülke ekonomisi daha rekabetçi olacak ve ilk on büyük ekonomi arasına girecektir."