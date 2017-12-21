Bakan Faruk Özlü'den Abdullah bin Zayed'e sert tepki

Bir dizi ziyaretler için Sakarya’ya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Erenler ilçesinde bulunan MÜSİAD binasında iş adamlarıyla bir araya geldi. Burada gerçekleşen programda konuşan Bakan Faruk Özlü, “Türkiye'nin tek bir açığı teknoloji açığıdır” dedi.

“Kudüs davasının hakkı parmak hesabı ile ölçülemez"

Bakan Özlü, "Kudüs ile ilgili oldu bittiye en gür şekilde sadece biz karşı çıktık. İslam'ın gür sesi, mazlumun sesi olduk, Filistin'in sesi olduk. Konu Birleşmiş Milletlere geldiğinde yine Türkiye'nin sesi, bizim sesimiz duyuldu. 14'e karşı bir oyla veto edilen Kudüs tasarısı, Dünya 5'ten büyüktür tespitinde ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız, Dünya 5'ten büyüktür dedikçe birileri kulaklarını tıkadı, birileri anlamak istedi, bu durum birilerinin işine geldi. Filistin'in haklı davasını havaya kaldırılan bir parmak hiçbir şekilde perdeleyemez. Bu davanın hakları parmak hesabı ile ölçülemez, Kudüs hesabı parmak hesabına hapis edilemeyecek kadar haklı ve büyük bir davadır. Başta MÜSİAD olmak üzere Kudüs konusu ile ilgili dik duran, tavizsiz bir biçimde Cumhurbaşkanımıza destek olan tüm STK'lara teşekkür ediyorum" dedi.

"Fahrettin Paşa'ya dil uzatanları kınıyorum"

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in attığı tweet'i de kınayan Bakan Faruk Özlü, “Bugünlerde canımızı sıkan bir başka konu daha var. Bir tweet atarak Medine kahramanı, çöl kaplanı Fahrettin Paşa'ya dil uzatanları net bir biçimde kınıyorum. Fahrettin Paşa'nın, Medine'yi müdafaası ve Medine'deki kutsal emanetlerin İngilizlerin eline geçmemesi için bunları İstanbul'a göndermesine bir densiz çıkıyor diyor ki; Türkler bunları aldı götürdü. Bizim ecdadımız, ceddimiz Medine'yi müdafaa ederken sormak lazım bu tweeti atan kişinin dedesi acaba kimlerle beraberdi" diye konuştu.

"Türkiye teknoloji transfer etmemeli, üretmeli"

Türkiye’nin teknoloji üretmesi gerektiğini belirten Bakan Özlü, “Bir başka konu da teknoloji yine sizlerle paylaşmak istediğim. Bakın çok sempatik bir ifade var, teknoloji transferi. Bunu söyleyeceğim ve söylemeye devam edeceğim teknoloji transferi. Türkiye artık teknoloji üretmeli, teknoloji transfer etmemeli. Türkiye teknoloji üreten bir ülke olmalı. Türk sanayisi, sizler, sanayiciler, iş adamlarımız artık biz teknolojimizi üretmeliyiz. Teknoloji transferi ve teknoloji üretimi arasında fark var. Teknoloji dediğimiz şey sermaye gibidir. Bir iş adamının sermayesi gibidir. Bu uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucu oluşan birikimdir, bir günde ortaya çıkmaz. Sabah açılışını yapmış olduğumuz firma 160 yıldır Türkiye'de olan bir firma. Adamların 160 yıllık bir birikimleri var, şimdi size sorayım 160 yıllık birikimi adam size niye versin, transfer etsin, bunun adama ne faydası var. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki; teknoloji transferi dediğimiz şey aslında teknoloji satın almalıdır. Teknolojiyi üreteceğiz. Biz teknoloji üreten bir Türkiye istiyor ve hayal ediyoruz. Kendi teknolojisini üreten bir sanayi arzu ediyoruz. Teknoloji dediğimiz şey neticede rekabet üstünlüğü, katma değer bunları sayabiliriz ama en son çıktığı kapı zenginliktir. Dünya'da zengin ülkelere bakıldığı zaman hepsinin teknoloji sahibi ülkeler olduğu ve teknolojisi olan ülkeler olduğu görülmekte. Türkiye'nin tek bir açığı vardır teknoloji açığı. Teknoloji açığı bizim tek açığımızdır, teknoloji açığını kapattığımız zaman Türkiye'nin dış ticaret açığı da kapanacaktır otomatik olarak. Teknoloji açığı kapattığımız zaman cari açığı da kapatacağız" şeklinde konuştu.

"Proje üretemeyenler, iftira üretiyorlar"

Türkiye’nin bölgesel bir güç olmasını hedeflediklerinden de bahseden Özlü, “AK Parti olarak bizim siyasi kadromuz bugünü kurtarmanın değil, geleceği kurmanın derdindedir. O yüzden bizim hedeflerimiz büyük, Türkiye'nin bölgesel bir güç, küresel bir oyuncu olmasını hedefliyoruz. Bu hedefimizden asla geri adım atmayacağız. Bizim bu vizyonumuzun birilerini rahatsız ettiğini çok iyi biliyoruz. Hukuk kılıfına sokuşturulmuş uluslararası kumpaslara, ülkemiz üzerinde oynanan tüm oyunlara, kumpasa ait olup ellerine tutuşturulan kağıtlar ile algı oluşturmaya çalışan kuryelere asla müsaade etmeyeceğiz. Proje üretemeyenler, iftira üretiyorlar. Fikirlerini yükseltemeyenler, seslerini yükseltiyorlar" ifadelerini kullandı.

