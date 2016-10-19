Bakan Sayan, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Adam gibi ölürüz, madam gibi değil’ sözlerine yönelik olarak,”Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı bu ifade Anadolu'da kullanılan bir deyim ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kadına verdiği değer, bizi her zaman siyasette ne kadar değerlendirdiği ve ön konuma geçirmeye çalıştığı hepimiz tarafından, AK Parti'de siyaset yapmış, hatta bütün partilerde siyaset yapmış herkes tarafından görülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde ben İstanbul'da Meclis üyeliği listelerinin nasıl yapıldığına bizzat şahit olmuş biri olarak şunu söylemek isterim ki: Her zaman ilk 3 sırada, 2'nci sırada muhakkak kadınlara listelerde yer verilmesini sağlamaya çalışmış bir siyasi partinin liderliğini uzun yıllar yapmıştır ve kadınların siyasette aktif bir şekilde yer almasını en fazla Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi desteklemiştir” ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili İdris Baluken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini savunmasından dolayı Bakanı kınadığını belirterek, “Anadolu'daki birçok deyim erkek egemen, ataerkil, eril bir zihniyetle türetilmiş olabilir ama ülkeyi yöneten, ülkenin başında bulunan bir makamda bulunan yöneticinin bazı deyimleri kullanırken gerek kadınlar açısından gerek bütün toplum hassasiyetleri açısından duyarlı ve dikkatli olması gerekir. Kabul edilemez bulduğumuzu, özrünün kabahatinden beter olduğunu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan, Türk kadınının 15 Temmuz gecesi tankların önünde, helikopter mermilerinin önünde adam gibi öldüğünün altını çizerek, “Kadın-erkek ayrımı yapmaksızın, genciyle yaşlısıyla yediden yetmişe, bu milletin kadınları bu Meclis çatısı altında da. Ben hükümetin bir kadın bakanı olarak, burada bombaların altında oturdum ve milletin iradesine sahip çıktım ve kadın vekillerimiz sahip çıktı ve Türk kadını tankların önünde meydan okudu, Boğaziçi Şehitler Köprüsü'ndeki kadınlarımızı size hatırlatmak isterim. Türk kadını adam gibi ölmesini çok iyi bilir. 15 Temmuzda da bunu gösterdik, 8 tane kadın şehidimiz var. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum” dedi.



Ahmet Umur Öztürk