Bakan Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Kaya, 29 Kasım Adana Aladağ’da yürekleri dağlayan bir olay yaşadıklarını belirterek, “Bu olayda yaralanan görevli ve öğrencilerin tedavileri devam ediyor. Acımız gerçekten çok büyük. O gece hepimizin yüreğine büyük bir ateş düştü. Bu duyguyu, acıyı ifade edecek bir kelime bulmakta zorlanıyorum. Bu çocuklar ailelerinin umudu olduğu gibi, gerçekten Türkiye’nin umudu çocuklardı. Bu vesileyle kaybettiğimiz canlara Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine, milletimize sabırlar diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaybedilen hiç bir canın telafisi yoktur. Bu olayda kusuru, ihmali olan kim varsa, hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte o gece Aladağ’a gittiklerini hatırlatan Kaya, “Bu süreçte devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik ve ailelerimizin yanında olduk. Ailelerimizi tek tek ziyaret ettim, böylesine acı bir günde bir anne olarak acılarını, hüznü paylaşmak için yanlarında olduk. Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’da olayın sabahında Adana’ya geldi ve olayı yakından takip ettiler. Bizler Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı olarak, kriz merkezi oluşturduk ve 32 psikososyal ekibimizle birlikte hem olay yerinde hem hastanelerde hem adli tıp merkezinde ailelerimizin yanında olduk, onları destekledik. Bundan sonraki süreçte de ailelerimizin yanında olacağız. Elim hadiseyle alakalı gerek hükümetimizin gerek şüpheliler gerek mağdurlar ile alakalı ne gerekiyorsa yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye büyük millet meclisi üzerine düşeni yapacak ve araştırma komisyonu oluşturulacak, bu konuyu bütün yönleriyle ele alacak. Buna benzer olayların bir daha yaşanmaması için yurtlarda alınması gereken tedbirler tespit edilecek. Bu elim olay bizlere çocuklarımızın eğitimi ve barınması noktasında ne kadar hassas davranmamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Eğitim altyapısını hızla yenilerken, özellikle yurtlarımızda güvenlik konusunu ayrı bir şekilde ele almak durumundayız” dedi.

Daha sonra söz alan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kendisine sorulan Adana’da Aladağ’da yangın çıkan yurtta kalan öğrencilerin yaşları ve sınıflarına ilişkin soru yöneltildiğini söyleyerek, “Burada 5, 6, 7, 8 yaşlarında öğrenciler kalıyor demek somut bir gerçeği söylemektir. Ancak ‘5, 6, 7, 8, yaşlarında öğrenciler kalır’ demek o kanunun verdiği icazeti söylemektir. Ben hiçbir zaman burada 5. sınıfa giden öğrencilere burada kalır veya kanun böyle izin verdi’ demedim. ‘Burada 5. sınıf öğrencisi kalmıştır’ demek somut bir gerçektir, gerçekten kalmıştır. Ama ‘5. sınıftaki öğrenci kalabilir‘ demek mevzuattaki izni gösterir. Ben mevzuattaki izin için kalabilir beyanım yoktur. Çok net, gösterirseniz Bakanlıktan istifa ederim” dedi.