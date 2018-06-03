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Bakan Gül: 'CHP gelirse halkın kazanımlarını elinden alacak'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "CHP ve diğer ittifaka verdiğiniz her oy AK Parti döneminde kazanılan bütün hakların ellerinizden alınması demektir" dedi.

Bakan Gül: CHP gelirse halkın kazanımlarını elinden alacak

03 Haziran 2018 11:23

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim bölgesi Gaziantep’te Şahinbey ilçesinde AK Parti seçim bürosunun açılışına katıldı. Bakan Gül, CHP’nin 8 yıl kesintisiz eğitim vaadinin 28 Şubat’ın getirdiği imam hatiplerin önünün kesilmesi anlamına geldiğini belirtti. Gül, “CHP gelirse bütün bu kazanımları bir günde silip atacak. Özgürlükleri silip atacak. 28 Şubat’ın getirdiği imam hatipleri kapatacak. 8 yıl kesintisiz eğitim getirecekler. CHP ve diğer ittifaka verdiğiniz her oy AK Parti döneminde kazanılan bütün hakların ellerinizden alınması demektir. Ekonominin de geriye gitmesi demektir” şeklinde konuştu. 

Muhalefete yüklenen Bakan Gül, devlet yönetmenin tecrübe gerektirdiğini söyledi. Gül, ”16 yılda Türkiye’yi 3,5 büyüten bir Recep Tayyip Erdoğan var. Karşıda da sürekli söylenen iki üç cümle var. Yakacağız, yıkacağız, durduracağız diyorlar. Başka bir şey yok. Diğer bir şey ise, Tayyip Erdoğan gidecek biz geleceğiz diyorlar. Yahu sizin bu ülkeye bir hizmetiniz, bir başarı öykünüz var mı? Devlet yönetmek, tecrübe, irade ve cesaret gerektirir. Diğerlerinin bir projesi yok” dedi. 

AK Parti Gaziantep 8. sıra milletvekili adayı Mehmet Sait Kirazoğlu ise, “Önceden başörtülüler hastanelere, devlet kurumlarına giremiyordu. Üniversite sınavında derece yapıyordu, yine de üniversitelere alınmıyordu. Şimdi görüyorsunuz o kızlarımız AK Parti'den milletvekili adayı olarak karşımızda. Bu AK Parti döneminde oldu” diye konuştu.  

Etiketler: Abdülhamit Gül

 

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