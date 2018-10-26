Bakan Gül: 'İade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmekte'

Bakan Gül, AK Parti Genel Merkezinden çıkışında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı'nın hunharca, menfur bir cinayetle öldürülmesi sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını anımsatan Gül, "Soruşturma makamı olarak tüm delilleri titizlikle derinleştirerek sürdürmektedir. Bugün de adı geçen 18 kişi hakkında iade talepnamesi Bakanlığımıza ulaştı ve Bakanlığımızca Suudi makamlara ulaştırılmak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi" diye konuştu.

Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu iade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmekte. Bu menfur hadise Türkiye'de, İstanbul'da işlenmiştir. Türk makamları hem idari, hem adli makamlar bu olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır, hem de yetkindir. Bu nedenle bu soruşturmanın da yargılanmanın da en adil şekilde sonuçlanması açısından dünya kamuoyu da bunu beklemekte. Suudi yetkililerin başsavcılığımızın talebine olumlu cevap vermesi gerekmekte.Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısında çağrısı vardı. Türk makamları olayın olduğu andan itibaren bütün netlikle aydınlanması, ayrıntısıyla neticelenmesi hususunda bir kararlılığı söz konusu. Beklentimiz bu adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesi. Suudi makamların da bu konudaki işbirliği çok önemli. Bu işbirliğinin olumlu karşılık bulacağına inanıyoruz. Meselenin en net şekilde aydınlatılması böylece mümkün olmasını bekliyoruz. Bütün dünya kamuoyu bu olayın aydınlatılmasını bekliyor."

Abdullah Sarica - Fatih Erdoğan

