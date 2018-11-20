Bakan Gül: 'Kararı verecek olan bağımsız Türk yargısıdır'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istemesine ilişkin Gül, "Yargılama halen devam ediyor. Yargılamayı yapan mahkeme gerek dosyadaki delilleri, gerekse AİHM kararını dikkate alarak değerlendirme yapacaktır. Süreç yargısal mekanizmalar içinde işleyen tamamen adli bir aşamada bulunmaktadır. Kararı verecek olan bağımsız Türk yargısıdır" dedi.

Gül, "AİHM'nin verdiği karar doğrudan hemen icra niteliği değildir. Türk yargısı bu konuyla ilgili infaz boyutunu değerlendirecektir. Burada yapılan her türlü kararı eleştirme hakkımız var. AİHM kararı eleştirilebilir. Cumhurbaşkanımız eleştirisini yapmıştır" diye konuştu.

Akademisyenlerin gözaltına alınmalarına ilişkin soruya Gül, "Yargı kararları. Yargı mercilerinin işlem ve tasarrufları eleştiriden uzak değildir. Özellikle ifadesi alınıp bırakılacak kişilerin erken saatlerde gözaltına alınmaları orantılılık ile ilgili bazı eleştirilere neden olmuştur. Yargı mercilerimiz bu eleştirileri dikkate alarak, uygulamalarını gözden geçireceklerdir" yanıtını verdi.

HDP'li bir milletvekilinin "Afrin'i işgal ettiniz" sözlerine ilişkin ise Gül, "Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanmıştır. Sivillere ve çevreye, hiçbir insana, etnik aidiyeti ne olursa olsun hiç kimseye zarar vermeden büyük bir hassasiyetle operasyon yapılmıştır. PKK'ya daha terör örgütü diyemeyenlerin bugün PYD/YPG'ye karşı terör örgütü demelerini, bu süreçte de farklı bir şey beklemiyoruz. Ancak terörle mücadelemiz bir hak ve özgürlük mücadelesidir. Terörle mücadele eden, ülkenin güvenliğini sağlayan bu operasyona işgal diyen asla dünyada milletvekiline rastlayamazsınız. Bütün işlemler, eylemler dünyanın gözü önünde ve her türlü denetime açık şekilde yapılmıştır" diye konuştu.

Cezaevlerindeki terörden tutuklu ve hükümlü sayısını açıklayan Gül, "16 Kasım 2018 tarihi itibariyle 260 bin 144 tutuklu ve hükümlünün adli tutuklu ve hükümlü sayısı 211 bin 439, terörden tutuklu ve hükümlü sayısı 44 bin 930'dur, organize suçtan 3 bin 775'tir. FETÖ/PDY'den tutuklu ve hükümlü sayısı 31 bin 442, PKK'dan 9 bin 731, DEAŞ'tan bin 150" dedi.

Ahmet Umur Öztürk

