Bakan Gül'den ABD'ye 'Hakan Atilla' tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakan Atilla davasına ilişkin, "Bu dava, FETÖ'nün etki ve yönlendirmesiyle Türkiye'de yarım kalmış bir operasyonu ABD'de tamamlama çabasından başka bir şey değildi. Amerikan hukuk sisteminin böyle bir tertibe alet edilmesini büyük bir ibretle izledik. Daha önce de söylediğimiz gibi hukuki olma vasfını çoktan yitirmiş bu sürecin bizim için hiçbir kıymeti ve sonucu yoktur" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Hakan Atilla davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "FETÖ'nün kurduğu ihanet pazarından satın alınan tanıklarla, sahte ve hukuk dışı kanıtlarla ABD'de yürütülen bir yargılama sonucunda Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. Amerikalı savcı ve hakimlerin eylem ve söylemleriyle tarafsızlık görüntüsünü en baştan yitirdiği bu dava, FETÖ'nün etki ve yönlendirmesiyle Türkiye'de yarım kalmış bir operasyonu ABD'de tamamlama çabasından başka bir şey değildi. Amerikan hukuk sisteminin böyle bir tertibe alet edilmesini büyük bir ibretle izledik. Daha önce de söylediğimiz gibi hukuki olma vasfını çoktan yitirmiş bu sürecin bizim için hiçbir kıymeti ve sonucu yoktur" ifadelerini kullandı.