Bakan Gül'den 'af' açıklaması: 'Cumhurbaşkanımızın söyledikleri belli, onun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin açılan davalara yönelik, "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan 289 dava var, 203'ü sonuçlandı. 86 dosya devam ediyor. Belki Akıncı Üssü davası ve bazı sanık sayısı fazla olan davalar sarkabilir. Onun haricinde tüm darbe yargılamalarının bu yıl sonuna kadar biteceğini ümit ediyoruz" dedi.

Bakan Gül’den Brunson davasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rahip Brunson davasının savcısının görev yerinin değiştiğine ilişkin haberlere yönelik, “Bu rutin bir iş bölümüdür. Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeyler. İzmir Başsavcılığının yapmış olduğu tasarruftur. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür” dedi.