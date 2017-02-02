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Bakan Işık: Bu bünye bu mikroplardan tamamen temizlenecek

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Hain FETÖ artıklarının, kurumlarımız ve ordumuzdan ayıklanması kararlılıkla sürdürülecektir. Bu bünye bu mikroplardan tamamen temizlenecektir" dedi.

Bakan Işık: Bu bünye bu mikroplardan tamamen temizlenecek

02 Şubat 2017 12:51

Milli Savunma Bakanı Işık, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Işık, FETÖ mensuplarının ihanetlerine yurt dışında devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kaydetti:

"Ülkemize ve milletimize darbe girişiminde bulunmuş FETÖ mensubu hainler, ihanetlerine yurt dışında da devam ediyor. Milletimizin huzuruna çıkmaya yüzü olmayan hain artıkları, Türkiye’ye karşı hasmane tutumu halkımızca malum medyada utanmadan boy gösteriyor. Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatan şeref yoksunu hainler ve onları kullananlar bilsinler ki, askerimiz bugün her zamankinden daha güçlüdür. 15 Temmuz sonrası kahraman ordumuz, Fırat Kalkanı ve terör operasyonlarında bütün dünyaya gücünü göstererek milletinin göğsünü kabartmıştır. Hain FETÖ artıklarının kurumlarımız ve ordumuzdan ayıklanması kararlılıkla sürdürülecek, bu bünye bu mikroplardan tamamen temizlenecektir. Bundan sonra da verilecek her göreve hazır ordumuz, aldığımız yeni kahramanlar ve geliştirdiğimiz yeni kabiliyetlerle gücüne güç katacaktır"

(İHA)

Etiketler: fetö, Hain, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, twitter


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