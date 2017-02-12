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Bakan Işık: CHP, halka güvenmiyor ki halkın seçtiğine güvensin

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “CHP, halka güvenmiyor ki halkın seçtiğine güvensin” dedi.


12 Şubat 2017 14:18

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, katıldığı AK Parti Kırıkkale İl Danışma Meclisi toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 16 Nisan'da yapılacak referandumu rejim tartışmasına çekmesinin Türkiye Cumhuriyeti'ni de küçümsemek anlamına geldiğini belirten Bakan Işık, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) referandum tarihini 16 Nisan 2017 olarak açıkladığını hatırlatarak, milletin tekrar sandık başına gideceğini ve bu defa yönetim sistemi değişikliğiyle ilgili halkın iradesini hiçbir baskı ve etki altında kalmadan sandığa yansıtacağını ifade etti.

Bunun Türkiye tarihi açısından bir dönüm noktası olacağını dile getiren Bakan Işık, "CHP ne yapmaya çalışıyor. Bu bir rejim değişikliği değildir. Bu bir hükümet sistemi değişikliğidir. Artık sandığa gideceğiz ve ülkeyi kimin yönettiğini doğrudan belirleyeceğiz. Doğrudan cumhurbaşkanını, yürütmenin başını seçmenin ne mahsuru var. CHP'ye göre çok büyük mahsuru var. Niye? CHP bu halka güvenmiyor ki, bu halkın seçtiğine de güvensin” ifadelerini kullandı.

100 yılda geçse CHP’nin bugünkü anlayışıyla bu milletten yüzde 50 oy alamayacağını dile getiren Bakan Işık, “Aslında referandumdan 'evet' çıkması CHP için de çok hayırlı olur. 16 Nisan'da 'evet' çıkması ve anayasa değişikliğinin kabul edilmesi CHP'yi de kaçınılmaz olarak değişime zorlayacak” şeklinde konuştu.
Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) özelleştirileceği iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Işık, "Özelleştirme diye şu an bir şey yok. Ancak ihtiyaç duyulan yeniden yapılandırmayı, inşallah oradaki işçi kardeşlerimizle, sendikalarımızla birlikte yeniden yapılandırma çerçevesinde değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Mehmet Demir ve Abdullah Öztürk, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ve çok sayıda partili hazır bulundu. 

Etiketler: chp, fikri ışık


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