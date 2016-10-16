Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'de Seka kültür alanında bulunan Gaziler Kültür Evi’nin sergi açılışına katıldı. Açılış programına Bakan Işık’ın yanı sıra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Genel Sekreter Tahir Büyükakın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yunus Coşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program protokolün konuşması ile devam etti.

GATA tartışmaları

Programın açılış konuşmasını yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, özellikle son günlerde gazilerin de istismar edildiğini ifade etti. Bakan Fikri Işık, "Bir silahlı kuvvetler düşünün ki, hastanesi, tersanesi, fabrikası, dikim evi var. Bu şekilde silahlı kuvvetleri kendi asli işine yeteri kadar vakit ayırabilir mi, ayıramadığını 15 Temmuz'da gördük. Hastane ve sağlık hizmetini en iyi asker mi bilir yoksa sağlıkçı mı bilir, çok basit bir mantıkla düşünelim, elbette sağlıkçı bilir. Dedik ki GATA’nın hastane kısmını Sağlık Bakanlığına vereceğiz ama bazı şartlarımız olacak. Birinci şartımız şehit yakınları, gazi yakınları ve askerlere hizmet vereceksin. İkinci şartımız, harp cerrahisi ve harbe yönelik bütün sağlık hizmetlerini bugünden itibaren daha kaliteli vereceksin. GATA’nın okul kısmını da Sağlık Hizmetleri üniversitemize verdik. Burada ise şartımız harp psikatrisi ve harp cerrahisinde uzman yetiştireceksin. Peki askeri doktora ihtiyacımız yok mu, tabi ki de var bizde bu noktada devreye girdik ve Milli Savunma Bakanlığı olarak biz üstlendik. Askeri tabiplik için öğrenci okutmaya devam edeceğiz. Bu çalışma ile hem bütün tıp fakültelerinde öğrenci okutabileceğiz hem de sağlık birimleri üniversitesinde her yıl askeri tabiplik için kontenjan koyuyoruz. Yani hizmet vermede en ufak bir sıkıntı olmayacak. Ama takdir edersiniz ki askerimizin asıl işi nedir? Harekattır, vatan savunmasıdır. Askerimiz kendi işini yapsın. Sağlık hizmetlerimizi Sağlık Bakanlığımız versin. Askeri fabrikalarımızı Milli Savunma Bakanlığı olarak biz çalıştıracağız. Ama bunu yaparken asker ile sivili beraber çalıştıracağız. Sadece asker olması verimsizlik getirdi. Sadece sivilin olması bilgisizlik getirebilir. Olması gereken asker ve sivilin beraber hareket etmesidir. Şimdi bu modeli hayata geçiriyoruz. Savunma Bakanlığını yeniden yapılandırıyoruz. Tek hedefimiz var, ordumuzu vatanının savunması dışındaki işlerle uğraştırmamak. Bu birilerini rahatsız etmiş olabilir, hiçbirine itibar etmemeliyiz. Bu noktada gazilerimizi GATA konusunda bazı gerçeğe uygun olmayan bir takım beyanlarla ortalığı bulandırmasına prim vermeyin. Biz millet olarak sizin emrindeyiz. Hükümet olarak da hizmetindeyiz. Ama bu ülkenin kaynaklarından bir kuruşunun bile boş yere harcanması, bizim sorumluluğumuz altındadır" dedi.

"Dabık operasyonu, Özgür Suriye ordusu birlikleri ile yürütülüyor"

Fırat Kalkanı Harekatı hakkında son bilgileri paylaşan Fikri Işık, "Bu hainleri ordudan temizledikten sonra, son dönemin en büyük harekatı olan Fırat Harekatını başlattık. Şu anda bu harekat büyük bir başarıyla yürüyor. Bugün için söylüyorum, Dabık harekatı da resmen başladı ve şuanda Dabık’a girildi. DEAŞ açısından çok önemli olan Dabık operasyonu Fırat Kalkanı operasyonuna destek veren Özgür Suriye Ordusu birlikleri ile yürütülüyor. Emir komutada hiçbir sıkıntımız yok. Ama onlar orada başarılı operasyonlar yapsın diye, biz de Milli Savunma Bakanlığı olarak, devletin bütün birimleri olarak teyakkuzdayız. Onların ne ihtiyacı varsa, anında karşılıyoruz. Sen harekatı yap, gerisi biz temin ederiz anlayışını benimseteceğiz. Bugün bütün modern ordularda bu anlayış var. Bugün bakın Amerika, Almanya, Fransa, İtalya’da bu anlayış var. Allah'a hamd olsun bunun meyvelerini de kısa süre içerisinde almaya başladık. Bugün Fırat Kalkanı Operasyonunun geldiği nokta, sınırlarımızdan yaklaşık 90 kilometre boyunca, 20 kilometre derinliğinde, bütün DEAŞ unsurlarını temizledik. Artık oralarda topraklarımıza roket atılması çok kolay değil. İnşallah bu daha güneye taşıyacağız ve 90-45 bölgesini oluşturarak topraklarımıza dışarıdan tehditin oluşturmayacağı güvenli bölgeyi kuracağız. Kendimizi sadece yurdumuz sınırları içinde savunma dönemi artık sona erdi. Nereden tehdit geliyor ise o tehdidin orada başını ezmek, tehditi o noktada yok etmek artık önceliğimiz" diye konuştu.

"DEAŞ bugün ABD’den çok Türkiye’ye zarar vermektedir"

Musul ve DEAŞ güçleri ile devam eden operasyonlar hakkında bilgiler veren Bakan Işık, "Dün gece Musul ile ilgili koalisyon güçlerinin top atışları başladı. Burada koalisyon güçlerine başta ABD olmak üzere şunu ısrarla söylüyoruz. Bu DEAŞ hepimizin ortak düşmanıdır. DEAŞ bugün ABD’den çok Türkiye’ye zarar vermektedir. Yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. 7- 8 yaşındaki çocuğa forma giydirerek bir katliam yapıyorlar. Bunlar alçak ve şerefsizdir. Bunların temizlenmesi hepimizin önceliğidir. Ama bu temizliği yaparken, daha büyük problemlerin fitilini ateşlemeyin. Burada o bölgenin insanları ile operasyonu yapalım, biz de size destek verelim. Rakka’yı temizleyeceksek, bunu PKK, PYD unsuru ile yapmayın. Çünkü o unsurlar ile yaparsanız, yarın DEAŞ o bölgeden gitse bile daha büyük problemler olur. Gittikten sonra bile o bölgede nüfus problemi ortaya çıkar ki, bu 10 yılları kapsayan, bir çatışmaya yol açar. Bunun üzerine ne diyoruz, siz Özgür Suriye Ordusunu önemsemiyordunuz. Türkiye biraz destek verdi, Özgür Suriye Ordusu kısa bir süre içerisinde bin 100 kilometrelik bir alanı DEAŞ’ta temizledi. Bu uygulamayı gelin Rakka ve Musul’da bu yerel güçlere destek verin, biz de Türkiye olarak destek verelim ve bu DEAŞ’ı buradan temizleyelim. Eğer siz Musul’u Şii milisler ile temizlemeye kalkarsanız, belki de o bölgede 100 yıllık bir savaşı tetiklemiş olursunuz. Bu konuları ABD ile konuşuyoruz ve görüşülen konuların dikkate alındığını görüyoruz" diye konuştu.

Bakan Işık, açılışını yaptığı müzeyi ziyaret ederek programına son verdi.

İsmail Gündüz