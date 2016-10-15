AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nın 15. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen programa Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile eski ve yeni yönetim üyeleri katıldı. Türkiye’nin kaderini değiştiren büyük hareketin içerisinde bulunmaktan onur duyduğunu söyleyerek programdaki konuşmasına başlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Bugün 15. yılımızı kutluyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Türkiye’nin 15 yılda uçurumun kanarında olarak bugün artık bölgesel oyunda, kendisinden habersiz bir adım atılamayan duruma gelmesini sağladık. Bunda hepimizin payı var. O gün o kuruluş heyecanını yaşayan, bugün partinin büyümesi gelişmesi için emek veren bütün arkadaşlarımızın payı var. Gerçekten Kocaeli teşkilatı, Türkiye’de AK Parti’nin misyonuna ve vizyonuna uygun kurulan en iyi teşkilatlardan bir tanesi. Kurucu il yönetiminden ve kurucu il teşkilatlarından, seçilmiş kadrolara en fazla insan aktaran teşkilat Kocaeli teşkilatı. Bir başka teşkilat daha yok. Buna İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya ve İzmir dahil” dedi.

“TEŞKİLATLARIMIZ BİZİ FIRTINALARDAN KORUDU"

AK Parti’deki kurucu anlayışın bugün halen daha partide devam ettiğini söyleyen Bakan Işık, “AK Parti hem geniş kitlelere ulaşan parti oldu, bunu yaparken de bünyesinde çok güçlü teşkilatlar oluşturdu. Bu güçlü teşkilatlar da bizi, iktidar olduğumuz hatta iktidar olma alternatifi olduğumuz andan itibaren bize karşı esen pek çok rüzgara, kasırgaya, fırtınaya karşı bizleri korudu” diye konuştu.

“DEAŞ’IN YAKIN TEHDİT OLMA RİSKİNİ TAMAMEN YOK EDECEĞİZ"

Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu ortamda büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Işık, “Düşünün ülke içerisinde çok büyük bir iç güvenlik harekatı var ama aynı zamanda da Özgür Suriye Ordusu’na verdiğimiz destekle Fırat Kalkanı Harekatı’nı yürütüyoruz. Allah’a hamd olsun bin yüz kilometreyi geçen bir toprakta DEAŞ’ı temizledik. Türkiye’ye yakın tehdit oluşturma riskini azalttık. Şimdi daha da güneye gidip, DEAŞ’ın Türkiye’ye yakın tehdit olma ihtimalini tamamen ortadan kaldıracağız. Bunu yaparken de Rakka ve Musul operasyonları ile ilgili hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK, BU HAREKATIN BAŞARISI İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Türkiye’nin Musul’da toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Fikri Işık sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir şekilde Musul’un demografik yapısını değiştirecek bir harekat planını onaylamadığımızı tüm müttefiklerimize söylüyoruz. Musul’da yanlış bir harekatın bölgeyi daha büyük bir felakete götüreceğini gerek mevkidaşlarımıza gerekse hükümet ve devlet düzeyinde muhataplarımıza bildiriyoruz. Yanlış bir plan oradaki 1 milyon kişinin Türkiye’ye göç etmesine neden olabilir. Burada Avrupa’nın Türkiye’nin tezlerine destek vermesi lazım. İnşallah yaptığımız görüşmelerde PKK/PYD unsurlarının dışlanması Şii milislerin Musul harekatına katılmaması durumunda Türkiye olarak biz, bu harekatın başarısı için elimizde gelen her türlü desteği vereceğiz. Bunu bütün müttefiklerimizin bilmesi lazım. Aynı şekilde Rakka operasyonunda da kesinlikle PYD-PKK unsurlarının kullanılması değil, Özgür Suriye Ordusu’nun kullanılması ve o bölgenin insanının bu harekatı yapması bölgenin gelecekteki selameti için de kaçınılmazdır. Tüm bu konularda çok yoğun çalışıyoruz.”

“PYD’Yİ SİLAHLANDIRMAK DOSTLUKLA BAĞDAŞMAZ"

“2002’de çok daha az problemle uğraşıyorduk, gücümüz ona yetiyordu. Bugün Allah’a hamdolsun tüm bu tehditlerle aynı anda baş edebilecek bir Türkiye var. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde gücümüze güç katarak yolumuza devam etmek durumundayız. Türkiye kendi göbeğini kesecek noktaya gelmiştir. Dostluklarına önem verdiğimiz ülkelerden dostluk bekleme hakkımızın olduğunu da ifade ediyoruz. Hem Türkiye’yi müttefik görüp hem de bölgedeki PYD’yi silahlandırmanın dostlukla bağdaşır hiçbir yanı yoktur. Özellikle PYD’ye silah temin edenler bu konuyu mutlaka tekrar değerlendirmelidir. PYD’yi yöneten de PKK’nın üst yönetimidir. PKK demek PYD demektir. Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı, ABD’nin terör örgütü olarak tanımladığı bir örgütün başka bir versiyonunu terör örgütü olarak tanımlamamak dürüstlükle bağdaşan bir durum değildir.”

“SURİYE VE IRAK’IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ TÜRKİYE’DEN BAŞKA SAVUNAN YOK"

Bakan Işık, “Şu anda Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünü bizden daha samimi olarak savunan kimse yok. Birileri harita üzerinde hesap yaparken, biz bu ülkelerin toprak bütünlüğünü nasıl temin ederiz, bu ülkelerin kendi halklarına dayalı olarak oluşturacakları demokratik yapıları nasıl desteklerizin hesabını yapıyoruz. İyi niyetliyiz, samimiyiz. İşte tüm bu gelişmeler 15 sene önce kurduğumuz partimizin, sizlerin o günlerde göstermiş olduğunuz emeğiniz, gayretinizin sonuçları.”

Bakan Işık konuşmaların ardından AK Parti Kocaeli Teşkilatı’nın Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısına ve Milli İrade Kocaeli Fotoğraf Sergisi’ne katıldı.