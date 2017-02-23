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Bakan Işık: El Bab’ın tamamına yakını kontrol altında

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Bugün El Bab’ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı. İlçe merkezine girildi. Büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama bittiğinde artık ‘DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir’ diyeceğiz” dedi.

Bakan Işık: El Babın tamamına yakını kontrol altında

23 Şubat 2017 17:04
Bakan Işık: El Bab’ın tamamına yakını kontrol altında - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ege Ordu Komutanlığı ziyaretinin ardından İzmir Valiliğini ziyaret etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican’ın da bulunduğu ziyarette, Türk Özel Kuvvetleri ve ÖSO tarafından kuşatma altında tutulan El Bab ilçe merkezinin DEAŞ’ten alınması ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Işık, “Bugün El Bab’ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı. İlçe merkezine girildi. Büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama bittiğinde artık ‘DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir’ diyeceğiz. Fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı” diye konuştu.

“Rakka operasyonu doğru aktörlerle yapılmalı"

Rakka operasyonu hakkında da bilgilendirmede bulunan Bakan Fikri Işık, şunları söyledi: “Bölgedeki istikrarı ileride tehlikeye atmayacak şekilde ve doğru unsurlarla yapılması Türkiye’nin baştan beri ortaya koyduğu bir gerçek. Rakka ile ilgili temel anlayışımız; Rakka ve diğer bölgelerin başka terör örgütünü kullanarak kurtarılması değil o bölge insanlarından oluşan ve demografik yapı değişecek endişesi oluşturmayacak doğru unsurlarla yapılması konusunda Türkiye’nin tutumu baştan beri net. Bunu tüm koalisyon güçleri ile paylaşıyoruz. Rakka operasyonu PYD gibi terör unsurları ile değil, biliyorsunuz Rakka’nın yüzde 90 dan fazlası Arap nüfustur. Rakka’yı kurtaracak gücün de bölge halkı tarafından olmasıdır. Yaklaşımımız ilkesel bir yaklaşım. Terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünün kullanılmaması ve demografik değişim oluşturacak bir şeylerin içine girilmemesi için doğru aktörlerle bu işin yapılmasıdır.”

“Taşıdığımız birlikleri dağ başına götüremeyiz''

Son olarak askeri birliklerin şehir dışına taşınması gündemine ilişkin açıklama yapan Bakan Işık, “Bazen şehir içerisinde kalan askeri birliklerin taşınma ihityacı TSK’dan, bazen yerel yönetimlerden ve mülki amirliklerden geliyor. Bunun çok iyi planlama ile yapılma zorunluluğu var. Taşıdığımız birlikleri dağ başına götüremeyiz. Türkiye’de pek çok profesyonel kadromuz var. Bunların ailelerinin şehirden çok çok uzağa gitmesi doğru değil. Planlamalar yapıldığında ancak karar aşamasına gidebiliriz. Teknik çalışmada askerimizin ihtiyacı birinci derecede belirleyicidir. Milli Savunma Bakanlığı olarak Genel Kurmay Başkanlığı ile değerlendirmenin sonucunda karar verilecek” dedi.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri/İHA)

Etiketler: El Bab, fikri ışık


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