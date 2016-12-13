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Bakan Işık Fransız mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian tarafından Paris’teki tarihi Savunma Bakanlığı binasında bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Işık Fransız mevkidaşıyla görüştü

13 Aralık 2016 19:26
Bakan Işık Fransız mevkidaşıyla görüştü - Tıkla İzle

Fransız Bakan, ilk olarak, 10 Aralık günü İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınayarak bu saldırıda hayatını kaybeden çok sayıda polis ve sivil vatandaşımız için taziye dileklerini iletti.

Her iki bakan bu vesileyle Türkiye ve Fransa’nın terörden en fazla zarar gören ülkeler olduğunu, dolayısıyla terörle mücadelenin birlikte sürdürülmesi gerektiği tespitini yaptılar.

Çalışma yemeği sırasında iki bakan Suriye ve Irak’ta DEAŞ’a karşı yürütülen ve gelecekte planlanan operasyonları ayrıntılarıyla ele aldılar. İki bakan arasında Irak Başbakanı El Ebadi’nin kapsayıcı yönetim çabalarını desteklemek hususunda görüş birliği sağlandı.

Bilhassa Musul Telafer ve Rakka’da DEAŞ sonrasındaki yönetimlerin buralarda yaşayan yerel halk tarafından üstlenilmesi hususunda tam bir görüş birliği bulunduğu müşahede edilen bu görüşme sırasında, Bakan Işık, terörle mücadelenin sadece DEAŞ’a karşı değil diğer bütün terör örgütlerine karşı da aynı kararlılıkla verilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca Sincar’daki PKK mevcudiyetine işaretle burada ikinci bir Kandil oluşturulmasına izin vermeyeceğimizi açıkça ortaya koydu. Münbiç’teki terörist PYD/YPG unsurlarının tarafımıza en üst düzeylerde verilen müteaddit sözlere uyularak geri çekilmesinin sağlanması gerektiğine işaret etti.

Bu bağlamda Fransa Savunma Bakanı, bütün PYD/YPG unsurlarının Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi gerektiği yolundaki Fransız tutumunu net bir şekilde teyit etti.

Türkiye’nin Fırat Kalkanı harekatındaki başarılarını tebrik eden Le Drian, bu çabalar sayesinde sadece Türkiye’nin değil Fransa dahil bütün Avrupa’nın güvenliğine de önemli bir katkı sağlamakta olduklarının farkında bulunduklarını dile getirdi.

15 Aralık tarihinde Londra’da yapılacak DEAŞ’la mücadele koalisyonuna askeri katkıda bulunan ülkelerin savunma bakanları toplantısında tekrar bir araya gelecek olan iki bakan Suriye ve Irak’taki operasyonların gidişatına ilaveten, NATO kapsamında ön planda yer alan diğer konularda da savunma bakanlıkları arasında görüşmelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Etiketler: Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Paris


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