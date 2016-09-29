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Bakan Işık, havadan inceledi, sınır birlikleri karadan vurdu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile birlikte havadan sınır birliklerini denetlerken, karadaki fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla sınırın Suriye tarafındaki DAEŞ hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Bakan Işık, havadan inceledi, sınır birlikleri karadan vurdu

29 Eylül 2016 18:40
Bakan Işık, havadan inceledi, sınır birlikleri karadan vurdu - Tıkla İzle

Gaziantep ve Kilis'te inceleme yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Çeki Çolak, Kilis’te sınır Komutanı Korgeneral Metin Temel ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile birlikte sınır hattını havadan denetledi. Bakan Işık ve beraberindeki komutanların denetlemesi esnasında sınırın Suriye tarafındaki DAEŞ mevzileri ise yoğun ateş altına alındı. Sınıra konuşlandırılan çok namlulu roket atarlar ve fırtına obüsleri ile belirlenen DAEŞ hedeflerine art arda atışlar yapıldı. Sınır karakollarını da gezen Bakan Işık ve beraberindeki komutanları taşıyan helikopter, 37 gündür süren Fırat kalkanı operasyonun harekat merkezi olan 2. Hudut Tabur Komutanlığı'nın helikopter pistine indi. Bakan Işık ve beraberindeki komutanları, harekat merkezinde Kilis Valisi İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Hasan Kara, askeri, mülkü ve idari amirler karşılandı. Işık ve beraberindeki komutanlar, incelemenin ardından harekat merkezinden ayrıldı.
Bakan Fikri Işık ve beraberindeki komutanları taşıyan helikoptere, 2 helikopter koruma amaçlı eşlik etti.

Mehmet Ali Dağ - Volkan Kayalar
 

Etiketler: fikri ışık


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