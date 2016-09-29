Gaziantep ve Kilis'te inceleme yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Çeki Çolak, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Fırat Kalkanı Operasyonlarının yapıldığı Karkamış, Oğuzeli ve Kilis sınır hattını havadan helikopterlerle inceledi. Daha sonra birlikte sınır hattını havadan denetledi. 2. Hudut Tabur Komutanlığı'nın helikopter pistine inen Bakan Işık ve beraberindeki heyet genel güvenlik önlemleri altında Bordu Berelilerin korumasında Kilis Valiliğine geldi. Burada Kilis Valisi İsmail Çataklı’dan brifing alan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın ziyareti basına kapalı gerçekleştirildi. Borda bereliler, geniş güvenlik önlemi aldıkları gözlendi.

Mehmet Ali Dağ

