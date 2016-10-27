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Bakan Işık, NATO karargahında

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde yapılacak oturumlara katılmak üzere Brüksel’deki NATO karargahına geldi.

Bakan Işık, NATO karargahında

27 Ekim 2016 12:46

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılıyor. Bakan Işık, ikinci gününde devam eden toplantı kapsamında ikili temaslarda da bulunuyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci günü oturumlarına katılmak üzere karargaha gelen Bakan Işık, toplantı sonrasında Tür gazetecilerle bir araya gelecek.
Bakan Işık, dün toplantı öncesinde Amerika ve Fransa Savunma Bakanları üçlü, Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya Savunma Bakanları ile ikili temaslarda bulundu. Daha sonra aile fotoğrafı çekimine katılan Bakan Işık, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi. Ardından da NATO Genel sekreterinin savunma bakanları onuruna verdiği çalışma yemeğine katıldı.
 

Derya Yetim

Etiketler: Milli Savunma Bakanı Fikri Işık


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