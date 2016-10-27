Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılıyor. Bakan Işık, ikinci gününde devam eden toplantı kapsamında ikili temaslarda da bulunuyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci günü oturumlarına katılmak üzere karargaha gelen Bakan Işık, toplantı sonrasında Tür gazetecilerle bir araya gelecek.

Bakan Işık, dün toplantı öncesinde Amerika ve Fransa Savunma Bakanları üçlü, Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya Savunma Bakanları ile ikili temaslarda bulundu. Daha sonra aile fotoğrafı çekimine katılan Bakan Işık, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi. Ardından da NATO Genel sekreterinin savunma bakanları onuruna verdiği çalışma yemeğine katıldı.



Derya Yetim