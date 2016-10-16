Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Işık: 'Oyunların başarısız olma sebebi güçlü lider'

Bakan Işık: 'Oyunların başarısız olma sebebi güçlü lider'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin üzerine oynanan oyunların başarılı olmamasının nedeninin milletin arkasında durduğu iktidar ve o iktidarın başındaki güçlü lider olduğunu söyleyerek, Allah’a şükür Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var” dedi.

Bakan Işık: Oyunların başarısız olma sebebi güçlü lider

16 Ekim 2016 00:15

AK Parti Kocaeli Teşkilatı 93. Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katılımıyla geçekleşti. Dayanışma meclisine başta Bakan Işık olmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile 12 ilçe belediye başkanı, eski ve yeni il teşkilat yöneticileri ve 4 bine yakın partili katıldı. Dayanışma meclisinde konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Lider yetiştiremediği için çok ciddi kriz yaşıyor. Böyle bir Dünya’da Allaha şükür Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var” dedi.

“MİT KRİZİ FETÖ İHANETİNİ İLK EZ DEŞİFRE ETTİ"

Toplantıdaki konuşmasına FETÖ/PDY örgütüne yüklenerek başlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “7 Şubat 2012’de MİT müsteşarına yapılmak istenen operasyon, aslında bu FETÖ’nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu ve talimatı da kimden aldığını ilk defa bu kadar açık ve net bir biçimde deşifre etmiştir. Arkasından her şey çok iyi giderken bir gezi olayı ile karşı karşıya kaldık. Gezi olayı küresel bir operasyondu. Allah’ıma hamdolsun sadece Türkiye’de başaramadılar. Bunun da tek sebebi milletinin arkasında durduğu güçlü iktidar ve o iktidarın başındaki çok güçlü lider. Bugün batı bir liderlik krizi yaşıyor. Lider yetiştiremediği için çok ciddi kriz yaşıyor. Böyle bir Dünya’da Allah’a şükür Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var” dedi.

“15 TEMMUZ BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK İHANETLERİNDEN BİRİ"

FETÖ üyelerince yapılan darbe teşebbüsünün Türkiye ve Anadolu’nun gördüğü en büyük ihanetlerden biri olduğunu belirten Bakan Işık, “Pek çok ihanetle karşı karşıya kaldık. Yeniçeri, Nizam-ı Cedit’i gördük. Ama böyle bir ihaneti bizim tarihimiz ne gördü ne de yazdı. Ama bunların ihanetinin büyüklüğünden çok daha güçlü millet iradesi vardı. O güçlü lider iradesine sahip olan milletle buluşunca tank, top, tüfek, F-16 işe yaramadı. Milletin iradesinin zırhı karşısında hepsi iflas etti, hepsi boşa çıktı. 15 Temmuz gecesi bu aziz millet, sadece Türkiye’deki bu büyük oyunu bozmakla kalmadı, aslından bütün gelişmekte olan ülkelerde ileride şartlar oluştuğunda darbe yapabilecek bir yapıyı da deşifre etti” diye konuştu.

“15 TEMMUZ SONRASI TSK ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GELDİ"

Darbe girişimi sonrasında TSK’da başlatılan temizlik operasyonlarına yapılan eleştirilere de değinen Bakan Işık, “15 Temmuz akşamına göre bugün Türk Silahlı Kuvvetleri çok daha güçlüdür. Hiç endişeniz olmasın. Bu hainlerin ihanet girişimini durduran Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli personelidir, Türk polisinin şerefli personelidir, güvenlik güçlerimizin şerefli personelidir ve büyük Türk milletidir. Bu anlayışla ordumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çok daha güçlü olması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üzerindeki gereksiz yüklerini tamamen alıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asli görevi olan harekat, eğitim, istihbarat, muhabere gibi alanlarda çok daha güçlendiriyoruz. Bazıları beklediler ki, FETÖ’cüler ordudan temizlensin, ordu bize kalsın. Avucunuzu yalarsınız. Ordu sadece ve sadece Türk milletinin ordusudur. Hiçbir yapının ordumuza sızmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun için yapısal tedbirleri almaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler: fikri ışık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!