AK Parti Kocaeli Teşkilatı 93. Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katılımıyla geçekleşti. Dayanışma meclisine başta Bakan Işık olmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile 12 ilçe belediye başkanı, eski ve yeni il teşkilat yöneticileri ve 4 bine yakın partili katıldı. Dayanışma meclisinde konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Lider yetiştiremediği için çok ciddi kriz yaşıyor. Böyle bir Dünya’da Allaha şükür Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var” dedi.

“MİT KRİZİ FETÖ İHANETİNİ İLK EZ DEŞİFRE ETTİ"

Toplantıdaki konuşmasına FETÖ/PDY örgütüne yüklenerek başlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “7 Şubat 2012’de MİT müsteşarına yapılmak istenen operasyon, aslında bu FETÖ’nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu ve talimatı da kimden aldığını ilk defa bu kadar açık ve net bir biçimde deşifre etmiştir. Arkasından her şey çok iyi giderken bir gezi olayı ile karşı karşıya kaldık. Gezi olayı küresel bir operasyondu. Allah’ıma hamdolsun sadece Türkiye’de başaramadılar. Bunun da tek sebebi milletinin arkasında durduğu güçlü iktidar ve o iktidarın başındaki çok güçlü lider. Bugün batı bir liderlik krizi yaşıyor. Lider yetiştiremediği için çok ciddi kriz yaşıyor. Böyle bir Dünya’da Allah’a şükür Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var” dedi.

“15 TEMMUZ BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK İHANETLERİNDEN BİRİ"

FETÖ üyelerince yapılan darbe teşebbüsünün Türkiye ve Anadolu’nun gördüğü en büyük ihanetlerden biri olduğunu belirten Bakan Işık, “Pek çok ihanetle karşı karşıya kaldık. Yeniçeri, Nizam-ı Cedit’i gördük. Ama böyle bir ihaneti bizim tarihimiz ne gördü ne de yazdı. Ama bunların ihanetinin büyüklüğünden çok daha güçlü millet iradesi vardı. O güçlü lider iradesine sahip olan milletle buluşunca tank, top, tüfek, F-16 işe yaramadı. Milletin iradesinin zırhı karşısında hepsi iflas etti, hepsi boşa çıktı. 15 Temmuz gecesi bu aziz millet, sadece Türkiye’deki bu büyük oyunu bozmakla kalmadı, aslından bütün gelişmekte olan ülkelerde ileride şartlar oluştuğunda darbe yapabilecek bir yapıyı da deşifre etti” diye konuştu.

“15 TEMMUZ SONRASI TSK ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GELDİ"

Darbe girişimi sonrasında TSK’da başlatılan temizlik operasyonlarına yapılan eleştirilere de değinen Bakan Işık, “15 Temmuz akşamına göre bugün Türk Silahlı Kuvvetleri çok daha güçlüdür. Hiç endişeniz olmasın. Bu hainlerin ihanet girişimini durduran Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli personelidir, Türk polisinin şerefli personelidir, güvenlik güçlerimizin şerefli personelidir ve büyük Türk milletidir. Bu anlayışla ordumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çok daha güçlü olması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üzerindeki gereksiz yüklerini tamamen alıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asli görevi olan harekat, eğitim, istihbarat, muhabere gibi alanlarda çok daha güçlendiriyoruz. Bazıları beklediler ki, FETÖ’cüler ordudan temizlensin, ordu bize kalsın. Avucunuzu yalarsınız. Ordu sadece ve sadece Türk milletinin ordusudur. Hiçbir yapının ordumuza sızmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun için yapısal tedbirleri almaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.