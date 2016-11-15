Milli Savunma Bakanı Işık, zırhlı birlikler içinden geçerek Sabancı Bulvarı ile Bağlıca Bölgesini birbirine bağlayacak bulvar için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile protokol imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen programda konuşan Bakan Işık, terör örgütü PYD’nin El Bab’a yaklaşmasını istemediklerini vurgulayarak, "Kantonları birleştirme hayallerinden vazgeçmemeleri durumunda bunun bedelini ağır olarak ödeyecekler. Daha önceki denemelerinde nasıl bir karşılık aldıklarını hepiniz gördünüz. Bu noktada Türkiye’nin kararlılığı sürüyor. Bu harekat planlandığı gibi sürdürülüyor. Bundan sonra da planlanan şekilde icra edilmeye devam edilecek. Büyük bir başarı var, yeni gelişmeler var. İnşallah bu harekat hedeflendiği noktaya kadar sürdürülecek" diye konuştu.

İlker Turak



