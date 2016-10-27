NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, toplantı sonrasında Türk gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin Menbiç’teki PYD unsurlarının çekilmesi konusunda sordukları sorulara cevap veren Bakan Işık “ABD, bu konuda sözünün arkasında durduğunu bize ifade ediyorlar. Bu saatten sonra sadece söze değil icraata bakmak durumundayız. Bir an önce verdikleri sözleri yerine getirirler. Yoksa Türkiye gereğini yapmakta tereddüt etmez" dedi.

Bakan Işık, Rakka operasyonunda YPG’nin de bulunacağı iddiasına ilişkin ise, “Bunun olmaması gerektiğini biz söylüyoruz. Alternatif konusunda Türkiye'nin bu alternatifi oluşturma yeteneği var. O bölge insanından oluşacak özellikle Özgür Suriye Ordusu bünyesinde yeterli gücün oluşturulacağını biz söylüyoruz. ABD'nin bu noktadaki tavrını bu yönde değiştirmesini istiyoruz. Bu konuda da sonuna kadar ısrarcı olacağız" açıklamasında bulundu.

Derya Yetim