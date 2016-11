Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ROKETSAN’daki 302 mm güdümlü füze ve silah sistemi teslim törenine katıldı. Işık, teslim töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerli ve milli bir sistemin kullanıldığına dikkat çeken Bakan Işık, “Bu son derece Türk Silahlı Kuvvetlerinin vurucu yeteneğini arttıran, Türkiye’nin bu konuda geldiği seviyeyi gösteren bir örnek. ROKETSAN son dönemde artık büyük atılımlar yaptı. Kısa, orta ve uzun menzilli füze savunma sistemini kendi yerli ve milli olarak geliştirmenin çalışmalarını yürütür hale geldik. Artık kendi uydu fırlatma sistemimizin çalışmalarını başlattık” ifadelerini kullandı.

“Suriye’nin toprak bütünlüğünü korunmasına yönelik bir irademiz var”

Bakan Işık, El Bab’a ilişkin soruya, “Bölgede sadece Türkiye yok. Özellikle bölgedeki her bir gelişmeyi gerek istihbarat birimlerimiz, gerek askeri birimlerimiz Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonla ve Rusya ile sürekli bir koordinasyon halinde yürütmeye çalışıyorlar. Bölgede farklı çıkar unsurları var. Bu noktada Türkiye kendi çıkarlarını, bölgenin esenliğini, güvenliğini sağlayacak maksimum derecede adımları atıyor. Bu dediğim gibi önemli bir alan. Bab konusunda sadece Türkiye’nin değil, Amerika’nın ve Rusya’nın da bazı düşünceleri var. Burada mümkün olduğu kadar konuyu masada ve iletişim yoluyla geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Bizim baştan beri söylediğimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünü korunmasına yönelik bir irademiz var. Suriye’nin toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Bizim burada bulunma amacımız bölgenin DEAŞ’tan ve diğer terör unsurlarından temizlenmesi, bölgenin bölge halkı tarafından tekrar iskâna tabi tutulması. Bu noktada bütün tedbirler alınıyor. Özellikle Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile harekâtın her anı koordine edilmek için gayret bir gayret gösteriliyor her şey bu çerçevede değerlendiriliyor” yanıtını verdi.

“30 bin 150 rakamı bizim duyuruya çıktığımız toplam rakam olacak”

Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri personel temini ile ilgili soru üzerine Bakan Işık, şunları kaydetti:

“Türk Silahlı Kuvvetlerine dış kaynaktan alım işlemlerini başlattık. Dün itibari ile duyuruya çıktık. 2 Aralık tarihine kadar başvuru süresi var. Şuana kadar yaptığımız çağrıda bin 122 subay alımı yapacağız. 3 bin 47 astsubay alımı yapacağız. 17 Kasım itibari ile yani dün itibari ile duyuruya çıktık. Bu noktada özellikle kara Kuvvetleri KPSS puanı için 50, Deniz Kuvvetleri için de 60 olarak belirledik. Bunun dışında özellikle öğrenci Kara, Deniz ve Harp okullarına öğrenci alacağız. Hava Harp Okulları’na müracaatlar başlamıştı pilot yetiştirmek için. Şuanda Kara ve Deniz, Harp Okulları için de 3 bin 491 öğrenci için başvuru süresini başlatıyoruz. Ayrıca Astsubay Meslek Yüksekokulu için de bin 811 öğrenci alımını yapacağız. Bütün bu diğer uzman erbaş ve erlerin alım süresi devam ediyor. Toplamda 30 bin 150 rakamı bizim duyuruya çıktığımız toplam rakam olacak.”

Bakan Fikri Işık, son Savunma Sanayi İcra Komitesinde 16 uçak için yetki verildiğini kaydetti. Işık, F-4'lerin yerine F-35'lerin devreye gireceğini söyledi. Işık, nihai hedefin hava ve füze savunma sistemlerini yerli olarak üretebilmek olduğunu vurguladı.

