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Bakan Işık’tan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, haber alınamayan 3 Türk askerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Işıktan flaş açıklamalar

23 Aralık 2016 20:55

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli’de AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Işık, "PKK'nın, PYD'nin ve diğer terör örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği çukura, bugüne kadar düşmedik. Bundan sonra da inanıyorum ki düşmeyeceğiz. Onların getirmek istediği yere gitmeyeceğiz ama Allah'ın izniyle köklerini kurutacağız” dedi.

Bakan Işık, kayıp askerlerin DEAŞ'ın elinde olduğu iddiasıyla ilgili olarak, "3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Teyit edilmeden de itibar etmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bir taraftan terör örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz" şeklinde konuştu.


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