Işık, "Musul operasyonu iyi planlanmaz ve bir takım güçlere dayanarak Musul’un demografik yapısı dikkate alınmadan bir operasyon yapılırsa bu 1 milyon insanın Musul’dan göç etmesi anlamına gelir. Göç Irak’ta durdurulamazsa geleceği yer Türkiye’dir. Bunun Türkiye açısından taşınması çok çok zor bir yükü getireceği ortada, bunun Türkiye’nin taşımaması durumunda Avrupa’ya taşacağı da bir gerçek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Antalya’da bir dizi ziyaret ve partisinin Siyaset Akademisi'nin ilk dersine katılmak üzere Antalya’ya geldi. Bakan Işık, kent merkezinde ilk ziyareti Antalya Valiliği’ne yaptı. Burada Antalya Valisi Münir Karaloğlu’yla bir süre görüşen Bakan Işık, daha sonra Fırat Kalkanı Operasyonu, koalisyon güçlerinin planladığı Musul ve Rakka operasyonu ve bedelli askerlik konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Işık, Fırat Kalkanı Operasyonunun hudut güvenliğini sağlama, sınır ötesinden Türkiye’ye yapılan saldırıların engellenmesi, DEAŞ’ın bölgeden tamamen temizlenmesi, bölge halkının kendi doğdukları topraklarda yaşamaları ve PYD-PKK unsurlarının doğu ile batı kantonlarının birleşmesinin önüne geçmek amacı doğrultusunda devam ettiğini söyledi.

Musul operasyonu uyarısı

Koalisyon güçlerinin planladığı Rakka ve Musul operasyonlarıyla ilgili görüş de bildiren Işık, Musul’la ilgili koalisyon güçlerine ve Avrupa’ya bir dizi uyarıda bulundu. Musul operasyonunun Türkiye için kritik olduğunu belirten Bakan Işık, "Özellikle Musul operasyonu Türkiye açısından çok kritik bir operasyondur. Bunların birkaç sebebi var ancak bizim açımızdan en önemlisi eğer Musul’a operasyon iyi planlanmazsa bir takım güçlere dayanarak Musul’un demografik yapısı dikkate alınmadan bir operasyon yapılırsa bu 1 milyon insanın Musul’dan göç etmesi anlamına gelir. Bu göç Irak topraklarında durdurulamazsa bu insanların geleceği yer Türkiye topraklarıdır. Dolayısıyla Musul operasyonu Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Sadece Türkiye değil Avrupa’yı da ilgilendiriyor. Çünkü düşünün eğer ABD başta olmak üzere koalisyon operasyonunu iyi planlamazsa Musul’dan çıkacak insanlar Irak’ta iskan edilmezse çok büyük oranda buraya gelecek. Bunun Türkiye açısından taşınması çok çok zor bir yükü getireceği ortada. Bunun Türkiye’nin taşımaması durumunda Avrupa’ya taşacağı da bir gerçek" dedi.

"Musul operasyonuna PKK ve PYD karıştırılmasın"

Musul operasyonuna PKK ve PYD unsurları yerine bölgenin asli unsurlarının katılması gerektiği uyarısında da bulunan Bakan Işık, şöyle konuştu:

"Biz burada Musul operasyonunu gerek PYD-PKK unsurlarının bu kullanılmaması açısından son derece önemli görüyoruz. O bölgenin asli unsurlarının operasyona katılması Musul operasyonundan sonra orada demografik bir yapı değişikliğine gidilmemesini Türkiye olarak önemsiyoruz. Göç hareketinin de Irak topraklarında iskan edilmesini istiyoruz. Biz Türkiye olarak göreve hazırız. Bu operasyonların planlanması aşamasında bu göçün dikkate alınması önemlidir" diye konuştu.

"Bu dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesini doğru bulmuyoruz"

Bedelli askerliğin gündemde olup olmadığıyla ilgili bir soruya ise Bakan Işık, Türkiye’nin şu anda olağanüstü operasyonda olduğunu ve bu durumda doğru bulmadıklarını belirterek, şöyle cevap verdi

"Konjonktürel olarak şu anda Türkiye terörle mücadele ediyor ve bölgemizde olağanüstü gelişmeler var. Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesini doğru bulmuyoruz. Hükümet olarak da böyle bir çalışmamız yok. Yapısal olarak ise bedelli askerlik çok sık aralıklarla gündeme geliyor. Türkiye önümüzdeki süreçte savunma konseptini yeniden oluşturup ve bunun sonunda ne kadar askere ve birliğe ihtiyaç olduğu belirlendikten sonra TSK’nin asker sayısının yeterli olması durumunda ihtiyaç fazlası olanlar için bedelli askerlik gündeme gelir. İhtiyaç fazlası yoksa bir daha da gündeme gelmez" dedi.

Adem Akalan - Alparslan Çınar

