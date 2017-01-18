Milli Savunma Bakanı Işık, Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak ve 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında şehit düşen Ümit Güder’in ailesine ziyarette bulundu. 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyarette bulunan Işık, "En şerefli en kutsi ölüm şehadettir. Ümit amcaya Rabbim onu nasip etti. Rabbim cennette kavuştursun inşallah" dedi.

Ümit Güder, 15 Temmuz günü 4. Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 uçaklarının kalkışını engellemek için gittiği üs komutanlığı önünde yaralanmış, ardından da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İlker Turak

