Diğer
Kategoriler

Bakan Işık’tan şehit ailelerine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı şehidi ve 15 Temmuz demokrasi şehidinin ailesini ziyaret etti.

Bakan Işıktan şehit ailelerine ziyaret

18 Ocak 2017 10:59

Milli Savunma Bakanı Işık, Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak ve 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında şehit düşen Ümit Güder’in ailesine ziyarette bulundu. 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyarette bulunan Işık, "En şerefli en kutsi ölüm şehadettir. Ümit amcaya Rabbim onu nasip etti. Rabbim cennette kavuştursun inşallah" dedi.
Ümit Güder, 15 Temmuz günü 4. Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 uçaklarının kalkışını engellemek için gittiği üs komutanlığı önünde yaralanmış, ardından da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İlker Turak
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!