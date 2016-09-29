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Bakan Işık’tan yaralı askerlere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Fırat Kalkanı operasyonunda yaralanan askerleri Kilis Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Bakan Işıktan yaralı askerlere ziyaret

29 Eylül 2016 20:43
Bakan Işık, havadan inceledi, sınır birlikleri karadan vurdu - Tıkla İzle

Gaziantep ve Kilis’te incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Çeki Çolak, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Fırat Kalkanı operasyonlarında yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Hastane içerisinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri alınırken, Bakan Işık’ın askerleri ziyaretine basın mensupları alınmadı. Bakan Işık’a Kilis Valisi İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Hasan Kara ile diğer yetkililer eşlik etti.

Etiketler: fikri ışık


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