Gaziantep ve Kilis’te incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Çeki Çolak, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Fırat Kalkanı operasyonlarında yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Hastane içerisinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri alınırken, Bakan Işık’ın askerleri ziyaretine basın mensupları alınmadı. Bakan Işık’a Kilis Valisi İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Hasan Kara ile diğer yetkililer eşlik etti.