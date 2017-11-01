Bakan İsmet Yılmaz: 'Medeniyeti koruyabilmek için eğitim ve barış olmalı'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Taksim’de bir otelde düzenlenen "İslam Dünyasında Kültürel Mirasın Korunması” konferansına katıldı. Konferansa Bakan Yılmaz’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirliklerinden prens ve başkanlar da katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Yılmaz, “Kültürel mirasın korunmasıyla ilgili bir toplantının kültür başkenti İstanbul’da yapılması gerçekten yerinde ve doğru bir karardır. Esas temel değer insandır. İnsana başka bir çerçeve çizebilmek de mümkün değildir. İnsanı korumak önemli olduğu gibi insanın ortaya koyduğu eserleri korumak bundan daha dolayı önemlidir. İnsanın ortaya koydukları kültür ve mirastır. Bunların nesilden nesile aktarılması insanlığın olmazsa olmaz şartıdır” diye konuştu.

“Medeniyet koruyabilmek için eğitim ve barış olmalı”

Bakan Yılmaz, “Bizde güzel bir söz vardır. İnsanın değeri yaratandan gelir. Kültürü ve mirası da kulu incitmemek için biz koruyacağız. O yüzden bu toplantı çok yerinde ve zamanındadır. Çevremizdeki ülkelerde savaş var. Dolayısıyla Müslümanların barış istemesi lazım. Barış dini de İslamdır, barışın insanı da Müslümandır. Medeniyeti ancak barış varsa kurarız. O halde istememiz gereken şey barıştır. Bunları da eğitim ile koruruz. Eğer eğitim ve barış yoksa koruyabilmek mümkün değildir. Allah bize yükümüzü taşıyacak güç versin ve birliğimiz, dirliğimizi daim etsin” dedi.

Doğan Can Cesur

