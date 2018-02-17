Bakan Julide Sarıeroğlu, KARDEMİR’den bin kişilik yeni istihdam istedi

Bir dizi ziyaret ve açılışlar için öğle saatlerinde Karabük’e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Türkiye’nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ.’yi ziyaret etti.

KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, yönetim kurulu üyesi Kamil Güleç ve Genel Müdür Ercüment Ünal tarafından karşılanan Bakan Sarıeroğlu’na TBMM eski Başkanı Mehemt Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber ve diğer il protokol üyeleri eşlik etti.

KARDEMİR Genel Müdürü Ünal ve Yönetim Kurulu Başkanı Öz’den fabrika hakkında brifing alan Bakan Sarıeroğlu, 2018 yılında en az bin kişilik yeni istihdam yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli İstihdam seferliğinde 419 kalifiye elemanı istihdam ettiklerini söyleyerek, “ Cumhurbaşkanımızın talimatı başımız üstüne. İthal edilen çeliğin önünü kapatacak karalar alınarak yerli üretim destekleyeceği tedbirler alınırsa bu çerçevede izim üzerime düşen istihdam da yerine getirilecektir” dedi.

Bakan Sarıeroğlu ve beraberindekiler daha sonra KARDEMİR yemekhanesine geçti. Burada işçiler gibi sıraya girerek yemek alan Bakan daha sonra işçilerin masasına oturarak onlarla birlikte yemek yedi.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığının kongresine de katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çok önemli süreçlerden geçtiğini söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, “Bir yandan içerden ve dışarda mücadelemiz devam ediyor. Diğer taraftan ise ekonomimizle ilgili atılımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan ülkemiz ile ilgili hayallerimiz var ve bu hayallerimize ulaşmayla ilgili planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Önümüzde 2019’da hayati öneme sahip ülkemiz açısından ve Müslüman alemi açısında önemli çok önemli bir süreç var. Bölgemiz ateş çemberi sadece Suriye’de yaşananlar değil, şuan her yerde bir hareketlilik söz konusu. Suriye’de bir operasyon içeresindeyiz. Akdeniz’de Ege’de bunu fırsat bilenler başka emellerini hayata geçirmek için harekete geçiyorlar. Biz Afrin’de de oluruz, egedekilerinde üstesinden geliriz” dedi.

Yasin Erdem - Samet Oğuzhan Doğan