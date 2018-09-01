Bakan Kasapoğlu, milli okçuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’da yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 3’ü altın, 1’i gümüş, 1’i bronz olmak üzere 5 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Polonya'nın Legnica kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Klasik Yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nı ve Aybüke Aktuna, Gülnaz Büşranur Çoşkun, Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı'nı kutluyorum. Makaralı Yay kategorisinde gümüş madalyanın sahibi olan Yeşim Bostan ile Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazanan Gülnaz Büşranur Çoşkun’u da tebrik ediyorum. Elde edilen sonuçlar bizleri hem gururlandırmış hem de geleceğe dair umutlarımızı artırmıştır. Kazanılan madalyalarda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum”