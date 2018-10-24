Bakan Kasapoğlu: "Terörün ve tüm kötülüğün üstesinden bilim, sanat, teknoloji ve sporla geleceğiz"

İstanbul Aydın Üniversitesi 2018-2019 akademik açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM 27'nci Başkanı İsmail Kahraman, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, protokol ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere “Terörün ve tüm kötülüğün üstesinden bilim, sanat, teknoloji ve sporla geleceğiz. Ülkenin imkânları sizin hizmetinizde. Gelişin, okuyun, spor yapın ve tüm bunları yaparken gönül dünyanızı zenginleştirecek faaliyetleri de ihmal etmeyin” dedi.

“Gerçekleştirmek için çabaladığımız hayallerimiz olmalı”

Dünya ile rekabet edebilmek adına üretmekten başka çarelerinin olmadığına vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Bu heyecanın hayırlı olmasını ve başarılarla dolu bir yıl geçmesini temenni ediyorum. Eğitimin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dünyanın gelişimine ayak uyduramayanlar, bayrak yarışında geride kalmaya mahkûm oluyor. Bilim, sanat, kültür ve sporla gelişen gençliğimiz geleceği inşa edecek. Dünyanın adalete kavuşması için gençlerimizin rolünün farkındayız. Gençlerimizin iyi bir eğitim alması ve yüksek iletişim becerilerine sahip olmaları çok önemli. Dünya ile rekabet edebilmek için üretmekten başka çaremiz yok. Araştırmak zorundayız, okumak mecburiyetindeyiz, yazmak ve sesimizi, soluğumuzu başka diyarlara iletmek mecburiyetindeyiz. Hayallerimiz olmalı, bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çaba göstermeliyiz" dedi.

"Terörün ve tüm kötülüğün üstesinden bilim, sanat, teknoloji ve sporla geleceğiz"

Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar'ı örnek gösteren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin geleceğinde yazılacak daha çok hikâyeler var. Geleceği hep beraber inşa edeceğiz. Birlik olmaktan asla taviz vermeyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, gençlerimiz arasında kardeşliği zedelemeye çalışanlar, karşısında bizi bulacak. Terörün ve tüm kötülüğün üstesinden bilim, sanat, teknoloji ve sporla geleceğiz. Ülkenin imkânları sizin hizmetinizde. Gelişin, okuyun, spor yapın ve tüm bunları yaparken gönül dünyanızı zenginleştirecek faaliyetleri de ihmal etmeyin. Ülkemiz için inisiyatif alın. Bizler daima yanınızdayız. Bu yolda sizlerle omuz omuza yürüyeceğiz. Bakanlığımız kapıları, tüm imkânlarıyla sonuna kadar size açık" ifadelerine yer verdi.



"Üniversitelerimizin dünyanın en iyi okulları olarak anılması en büyük arzumuz"

Modern toplumlarda üniversitelerin 3 önemli işlevi olduğuna değinen Kasapoğlu, "Üniversite ve eğitim düzeyinde etkili olan pek çok çalışmanın içindeyiz. Yurtlar, krediler, burslar, gençlik merkezleri ve kamplarımız, spor merkezlerimiz yaptığımız çalışmaların en güçlü örnekleridir. Modern toplumda üniversitelerin 3 önemli işlevi gerçekleşir. Birincisi, bireylere sadece mesleki değil, meslek dışında olan sosyal ve eğitimsel donanım sunmak. İkincisi, üniversiteler kültürel ve sosyal mirasın aktarılmasını, yorumlanmasını garanti eder. Üçüncüsü ise üniversiteler öğrencisinin sosyal ve siyasal bilinç kazanmasına katkı sağlayacak ortamları hazırlar. Bakanlığımız, öğrencilerin işlevlerine ihtiyaç duydukları fiziksel ihtiyaçlara, yarınlarını daha aydınlık kılmak için kaynak oluştururlar. Bilginin üretildiği üniversitelerimizin, dünyanın en iyi okulları olarak anılması hepimizin en büyük arzusudur” dedi.

“Gelecek bugünden daha zorlu olacak”

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreninde Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın: “ 21. Yüzyılın yenidünya düzenine direnmemiz, pahalı ve zor coğrafyayı elimizde tutabilmemiz için her türlü ilgiye, araştırmaya ve yenilikçi düşünceye katma değer sağlayarak ilerlememiz lazım” dedi. Ülkemizin geleceği için eğitimin önemine vurgu yapan Dr. Aydın, gelecek bugünden daha zor olacak. Büyüdükçe dertlerde büyüyecek ama biz bütünüz, birlik ve beraberliğimize her zaman devam edeceğiz diye konuştu.

Konuşmanın ardından Mustafa Aydın ve Yadigar İzmirli, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na plaket takdiminde bulundu.