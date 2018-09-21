Bakan Kasapoğlu'ndan sporda 'transfer yerine üretime odaklanma' vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Balçova'daki bir otelde düzenlenen "Spor Endüstrisi ve Ekonomiye Katkısı" konulu MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, spor endüstrisi ve ekonomisinin üzerinde çalışılması gereken bir alan olduğunu ifade ederek, “Bakanlıklar arasında koordinasyon gelişiyor. Bu anlamda özellikle yerli ve milli üretim temalı toplantılar gerçekleştirdiğimizde spor ekonomisini de ele aldık ve bunu projelendirmeye başladık. İnşallah MÜSİAD'ın da bu işe dahil olmasıyla daha da gelişir diye temenni ediyoruz” dedi.

“Tesisleşme noktasındaki açık kapandı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da spora verdiği önemle son 15 yılda büyük gelişim yaşandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Sporda tesisleşmede konusunda büyük gelişme yaşandı. Son 15 yılda hem sportif teşvik hem yatırımlar konusunda mesafe katettik. Özellikle 5 bine yakın tesisimiz var. Her ilçedeki tesislerimiz ve illerdeki tesisleri incelediğimizde dünyanın en genç spor tesisleri bizde bulunuyor. Son 15 yılda 30'dan fazla stat gerçekleştirildi. Bunlar da dünyanın en modern statları. Yine spor salonlarımız, kortlarımız var. Yaklaşık 3 bine yakın mahallede, hatta köylerde futbol, basketbol, voleybol spor alanlarımız var. Bunlarla birlikte sporun tabana yayılmasını önceledik. Tesisleşme noktasındaki açık kapanmış oldu. Artık açık olduğunu ifade etmek haksızlık olur” diye konuştu.

“Ülkemiz tesis ve organizasyonlar konusunda bir cennet”

Bakan Kasaoğlu, aynı başarının sportif başarı ve sporun tabana yayılması konusunda görülmediğini dile getirerek, “Müspet bir ifadede bulunamayacağım. Bu anlamda çalışmaları hem STK'larla hem yerel yönetimlerimizle birlikte gerçekleştirmemiz zorunlu. Sportif organizasyonlar konusunda da ciddi mesafeler katettik. Ülkemiz organizasyonlar konusunda bir cennet. Erzurum'da, Trabzon'da gerçekleştirilen olimpiyatlar başarıyla gerçekleşiyor. Hem tesislerimiz hem verilen hizmet anlamında. Hem tesisler hem organizasyonlar içerisinde pozitif bir algı var ancak bunun ekonomisi noktasında rakamlarla da apaçık gösteriyor ki ileri bir noktada değiliz. Olması gereken ve hak ettiğimiz noktada değiliz. Onca imkana rağmen değiliz. İnşallah hem bakanlıklarımız hem de STK'lar, iş adamlarımızın işbirliği ile bu açığımız kapatma noktasında ümitvarız. Bunu da en kısa sürede bakanlığımızın öncülüğü ile gerçekleştireceğiz. Tesis deseniz tesis var, coğrafyamız gerçekten mükemmel. Kış sporları noktasında muazzam bir potansiyel var. Ciddi koordinasyon ile spor ekonomisindeki bu açığı eksiği kapacağız” dedi.

“Türkiye'de üretmemize rağmen marka adı altında dışarıdan alıyoruz”

Sporun siyasete de etki eden bir konu olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor ürünlerinin Türkiye'de üretilmesine rağmen ciddi bedeller ile yurt dışından alındığına dikkat çekti. Kasapoğlu, “Ülkemizde üretmemize rağmen pek çok forma belki ülkemiz tekstilcileri tarafında imal ediliyor. Ama bunlar başka markalar altında ciddi bedel ödeyerek ülkemiz kulüplerince teslim alınıyor. Bu anlamda bu açığı gidermede ciddi bir kar potansiyeline hem de sorumluluğa sahibiz. Bizim de devlet olarak bu konudaki kapıları kaldırma sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı.

Spor ekonomisine katkı için veri noktasında sıkıntılar olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, bu anlamda da ilgili kuruluşlarla destek sağlayarak data olgusunu zenginleştireceklerini söyledi.

“Türkiye'deki tahmini büyüklük 15 milyar dolar”

Spor endüstrisi rakamlarının tahmini olarak 1 trilyon dolar olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, tahmini rakamsal verileri de paylaşarak, “160 milyon dolar spor bahsi var. Sporlar ilgili gıda harcamaları 50 milyar dolar, spor malzemeleri 100 milyar dolarlık büyüklüğe sahip bulunuyor. 60 milyara yakın spor yayıncılığı harcaması var. Spor turizmi küresel anlamda 200 milyar dolarlık büyüklük arz ediyor. Ülkemizdeki spor endüstrisinin büyüklüğü 15 milyar dolar olarak hesaplanıyor” dedi.

“Geleneksel sporlarımıza daha fazla destek olacağız”

Milli Eğitim Bakanlığı ile yetenek taramasına başladıklarını ve 500 bine yakın çocuğu spor taramasından geçirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, bu projenin de devam edeceğini ve tespit edilen sporcuların uluslararası başarı için özel yetiştirme programına alınıp onlara yatırım yapacaklarını vurguladı. Devlet olarak spora çok ciddi yatırımlar yapıldığının altını çizen Bakan Kasaoğlu, “Ancak bunun verimliliği ve etkinliği noktasında sorunlarımız ve sorularımız var. Hem spor endüstrisi hem ekonomisinde inşallah sorunları aşma noktasında ciddi rakamlar harcıyoruz. 60'a yakın branşa Spor Toto ile 500 milyon liraya yakın yıllık harcamamız var. Maalesef transfer politikasıyla ülkemiz ciddi bir başarı elde edemedi. Bu noktadan çıkıp üretim mecrasında yol alarak, yeni yetenekleri keşfetmek lazım” ifadelerini kullandı.

Mihrap Düzöz - Halil Karahan

