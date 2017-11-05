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Bakan Kaya, 15 Temmuz Gazisi Eren Kartal’ın nikah şahidi oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz Gazisi Eren Kartal’ın nikah törenine katıldı.

Bakan Kaya, 15 Temmuz Gazisi Eren Kartalın nikah şahidi oldu

05 Kasım 2017 19:44

Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen nikah törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda konuk katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çiftin şahitliği yaptı. Nikah sonrası evlilik cüzdanını geline veren Bakan Fatma Betül Sayan Kaya geline altın taktı.

15 Temmuz Gazisi Eren Kartal ile Hande Ataş’ı mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bugün iki gencimizin nikahına şahitlik ettik. Gazimiz Eren ile Hande kızımızın nikahlarına bizler fiili olarak sizler de burada bulunarak şahitlik ettiniz. Rabbimden iki cihan saadeti diliyorum. Eren kardeşimiz o hain darbe girişiminin olduğu gece kahramanca vatan savunmasında gazilik nişanını almış kahraman gazimiz Ben ikisine de Rabbimden hayırlı evlatlar diliyorum. Ve Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk çağrısını bende burada iletmek istiyorum. Ne diyor Cumhurbaşkanımız; ‘bir olur garip olur, iki olur rakip olur, 3 olur dengi olur, 4 olur bereket olur, gerisi Allah Kerim’. Ben bu dua niteliğindeki sözlerle evlilik cüzdanını da Hande kızımıza veriyorum” dedi. 

Mustafa Biçer
 

Etiketler: Fatma Betül Sayan Kaya

 

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