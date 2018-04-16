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Bakan Kaya: Belediyeler parklara kamera koymalı

“Çocuk istismarı ile ilgili bu kadar yoğun çalıştığımız bir dönemde parklara kamera takılması, çocuklarımızın güvenliği ve emniyeti açısından güzel bir uygulama olur. Bütün belediyelerimiz bu konuda inisiyatif almalı.”

Bakan Kaya: Belediyeler parklara kamera koymalı

16 Nisan 2018 07:40

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da İhlas Medya Grubu’nun başlattığı çocuk parklarına kamera kurulması kampanyasına destek verdi ve tüm belediyelere bu konuda harekete geçmeleri çağrısında bulundu. Bakan Kaya, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Çok önemli bir girişim. İhlas Medya’yı da bu girişiminden dolayı tebrik ediyorum. Bu konuda, yerel yönetimlerimizin öncü olması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Yüksel’le İstanbul’daki çocuk parkları için görüşeceğim. Onun da desteklemesini isteyeceğim. Bu konuda tüm belediye başkanlarımızın duyarlı olması lazım. Hele ki bu dönemde, çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili bu kadar yoğun çalıştığımız bir dönemde, parklara kamera takılması, çocuklarımızın güvenliği ve emniyeti açısından güzel bir uygulama olur. Tüm belediyelerimizin bu konuda inisiyatif almasını isteriz.

İSTİSMARA KARŞI SEFERBERLİK
Kaya, Meclis gündeminde bulunan çocuğa cinsel istismara yönelik 5 yıllık eylem planı hazırladıklarını, yasa çıkar çıkmaz bir yıllık acil eylem planını hemen devreye sokacaklarını söyledi. Kaya, şöyle konuştu: Sosyal risk haritaları oluşturacağız. Uzman ekiplerle bir seferberlik başlatacağız. Zaten uzmanlarımız bir evde şiddet veya istismar varsa, gizlense bile, bunu tespit edebiliyorlar. Ailelere başlarına böyle bir olay gelmesi durumunda ne yapacakları tek tek anlatılacak.

300 BİN HANEYE ULAŞTIK
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 81 ilde, 300 bin hanenin bakanlığa bağlı uzmanlar tarafından ziyaret edildiğini de hatırlatan Kaya “Özellikle sosyal risk alanları ve dezavantajlı bölgeleri tespit edip buralarda birebir ailelerle görüşmeler yapılıyor. Bu konuda eğitim almış 3 bin kişilik bir danışman kadromuz var. Ellerindeki tablete yüklenen özel bir yazılım sayesinde, anında tüm diğer kamu kurumları ile bağlantı kurulabiliyor” dedi.

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, çocuk istismarı, Fatma Betül Sayan Kaya

 

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